Junta Médica evaluó estado de salud de Alberto Fujimori

Dos veces se suspendió la evaluación a Alberto Fujimori. No obstante, la Junta Médica del Ministerio Público ha revisado el estado de salud del expresidente peruano.

Según informó RPP, los peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) llegaron en la tarde a la Clínica Centenario, donde el exmandatario lleva internado más de 100 días. Canal N reportó que, a las 3:45 p.m., el grupo médico abandonó el lugar. Según los resultados que se determine, Fujimori podría continuar hospitalizado en el centro de salud o sería llevado a prisión.

La diligencia médica estuvo programada inicialmente para el lunes 14. No obstante, el IML la suspendió por orden de la Sala Penal Nacional. Incluso, se aseguró que uno de los peritos no estaba presente. Para el martes, el grupo evaluador fue notificado en la tarde, por lo que los peritos no pudieron evaluar a Alberto Fujimori.

La orden fue dictada por la Sala Penal Nacional el viernes 11, expresando que la Clínica Centenario también debe informar cuándo se le dará de alta al exmandatario.

El magistrado Hugo Núñez Sulca, el 3 de octubre, falló en favor de revocarle el indulto a Alberto Fujimori, luego este recibió las gracias presidenciales del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017.

Tras la revocación del indulto, Fujimori se internó por problemas de salud en la Clínica Centenario. El costo diario es de, al menos, mil soles solo en internamiento, por lo que los gastos del expresidente superan los cien mil soles, desconociéndose quién paga la hospitalización del expresidente.