Fiscalía Anticorrupción le da 24 horas a gobernador de Ucayali para responder por contrato

El fiscal provincial anticorrupción de Ucayali, Percy Panduro Rengifo, le otorgó un plazo de 24 horas al gobernador regional Francisco Pezo Torres para que cumpla con informar el estado actual del proceso de licitación de la obra Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimaná”, ubicada en la provincia de Padre Abab, valorizada en 203.2 millones de soles.

El proyecto ha sido observado por la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidades fiscalizadores que detectaron que el consorcio ganador de la buena pro, Vial May Ushin, presentó documentación falsa.

El 31 de diciembre de 2018, el fiscal Percy Panduro envió una solicitud al Gobierno Regional de Ucayali precisando que requería con suma urgencia toda la documentación del proceso de selección, así como del Comité de Selección. Sin embargo, nunca recibió la información requerida.

Al ser consultado sobre este hecho, el gobernador Francisco Pezo indicó que no han tenido tiempo de recopilar la información.

“No es que no queremos responder al fiscal, no podemos distraernos en algo que ya tiene un plazo de cumplimiento. Se le ha respondido que espere un plazo prudencial, nosotros no podemos responder por un proceso que ha llevado dos años en 24 horas. Yo pudiera decir que esa es una manera de extorsionarnos”, explicó Pezo.

Al indicarle que se trataba de la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali la que exigía la documentación, Pezo se justificó alegando que por ser una gestión nueva no tienen toda la información a la mano.

“Puede ser cualquier organización (la que solicite), yo le puedo responder. Pero ahora no le puedo dar la información que me pide porque son muchos pliegos que no tenemos en estos momentos, porque nosotros nos estamos recién acomodando, somos una gestión nueva”, manifestó el gobernador regional.

Francisco Pezo indicó que actualmente la revisión de la licitación está en manos del Área de Infraestructura y Asesoría Legal y hasta el miércoles por la noche ya tendrán una decisión si se firma o no el contrato.