Fuerza Popular acepta renuncia de Salaverry, pero no de los otros 4 congresistas

En conferencia de prensa, la bancada de Fuerza Popular no solo anunció el retiro de la moción de censura contra Daniel Salaverry, también aceptó la salida del presidente del Congreso de la agrupación política. No obstante, no se pronunció sobre las otras cuatro renuncias.

Junto a las dos medidas, se ordenó el reemplazo del vocero fujimorista, Carlos Tubino, por el de Salaverry en el Comité Ejecutivo Nacional.

La parlamentaria Luz Salgado, como secretaria general FP, señaló que hubo un diálogo con Daniel Salaverry, quien habría aceptado que tuvo que aplicar el reglamento del Congreso.

"A fin de propiciar un escenario adecuado para el debate y la correcta labor política, la bancada de Fuerza Popular ha tomado los siguientes acuerdos: primero, retirar la moción de orden del día por la que se solicita la censura del presidente del Congreso; segundo, aceptar la renuncia irrevocable del congresista Daniel Salaverry al grupo parlamentario; tercero, designar a Carlos Tubino en reemplazo del renunciante ante el CEN como secretario nacional de la agrupación”, declaró Salgado.

Las expresiones fueron ratificadas por Tubino, quien aseguró que Fuerza Popular evita dar pasos para que el país se asemeje a Venezuela. Insistió que el lunes se afectó el honor a la bancada, por lo que mostró su protesta contra las expresiones hechas en el Pleno de ese día.

No obstante, pese a aceptar la salida de Daniel Salaverry, desde el grupo naranja no se expresaron por las renuncias hechas ayer por los congresistas Glider Ushñahua, Miguel Castro, Rolando Reátegui y Yesenia Ponce, por lo que estaría en evaluación las decisiones de estos parlamentarios.