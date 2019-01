Chávarry descalifica protestas en su contra: “Las marchas fueron pagadas” [VIDEO]

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cuestionó las marchas que se desataron en su contra luego que el pasado 31 de diciembre removiera a los fiscales Rafael Vela y José Domingo del Equipo Especial Lava Jato.

"Estas marchas fueron pagadas, ¿por qué la gente no sale a marchar por el debido proceso? (Son pagadas) por alguna ONG, por alguna institución. El 31 de diciembre había un grupo protestando afuera de mi casa, entonces yo mando a preguntar quiénes eran. Eran 20 venezolanos gritando fuera de mi casa. Son gente que ni sabe por qué marcha", indicó en ATV.

"A los fiscales no se les califica por la popularidad ni por las encuestas. Se les califica por su trabajo. Nosotros no nos basamos en el tumulto de las marchas porque yo tengo entendido, lo conozco y lo sé por experiencia que estas marchas fueron pagadas (...) Son abonadas por las ONG´S, por alguna institución", recalcó.

El aún fiscal supremo aseguró que las personas que marcharon estas últimas semanas no sabía "ni por qué marchaban" e insistió en intentar descalificar la movilización popular.

"Son organizadas de esa manera, incluso las que marchan por la avenida Abancay. Son gente que no sabe ni por qué marchan, pero llevan los letreros criticando", afirmó.

Por otro lado, Pedro Chávarry aseguró que negó la reunión que mantuvo con Antonio Camayo debido a que existía un compromiso con las personas que asistieron. “La información se iba a mantener en reserva", dijo.

"Nunca he recibido algo de Antonio Camayo. No conozco a Edwin Oviedo (…) duermo en paz, yo sí he luchado contra la corrupción", enfatizó.