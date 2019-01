Pedro Chávarry: ¿qué dice su carta de renuncia a la Fiscalía?

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó ante la Junta de Fiscales Supremos su carta de renuncia este último martes presentando diversas justificaciones que atacan al Poder Judicial, el Ministerio Público e incluso al mismo fiscal José Domingo Pérez.

De esta manera, la misiva detalla que, desde que asumió el cargo el 20 de julio del año pasado, "he sido víctima de ataques mediáticos, con falsas afirmaciones y denuncias por parte de algunos congresistas amparados en su inmunidad parlamentaria, representantes de ONG y periodistas digitados (...)".

Asimismo, se refirió de forma implícita a las diligencias realizadas por el fiscal Pérez calificándolo como una "comisión de ilícitos", vulnerando su prerrogativa constitucional. También culpó a los medios de comunicación excusándose en que no desea el cierre del Ministerio Público o del Congreso.

Como se difundió esta mañana, fue Rosa María Venegas, asesora suya, quien ingresó a una oficina lacrada por el fiscal anticorrupción para extraer tres cajas con información que dijo, era personal. No obstante, ello sí constituye la comisión de uno o varios delitos, según indicó el abogado constitucionalista, Luciano López. Además, Chávarry no se pronunció sobre el tema en la carta de renuncia y solo aseguró en una radio extranjera que no conocía del asunto.

Cabe destacar que, con su renuncia, Chávarry aún continúa siendo fiscal supremo y tiene injerencia en la elección de un nuevo fiscal de la Nación. Se conoce, no obstante, que Pablo Sánchez no admitirá que se le otorgue nuevamente esta función, por lo que Zoraida Ávalos es quien puede suceder a Pedro Chávarry.

En cuanto a Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza, presuntos integrantes de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', existe un peligro pues también son cuestionados y pueden votar en este escenario. Hasta el momento, se han reportado protestas civiles en las afueras de la sede central de la Fiscalía poco después de conocida la renuncia de Chávarry, saludando esta decisión.