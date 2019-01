Pedro Chávarry: Venegas reconoce que retiró tres cajas de la oficina de Duarte

Rosa María Venegas no tuvo mayores reparos en reconocer que ingresó a la oficina lacrada de Juan Manuel Duarte, exasesor de Pedro Chávarry, para retirar tres cajas de documentos.

Sin embargo, la excongresista recalcó que los documentos que se llevó eran privados y formaban parte de su intimidad.

“Como conozco un poco de derecho y no había ninguna orden, retiré cosas personales mías, de mi intimidad, y cosas de mi labor como periodista”, dijo en Radio Exitosa.

Además, recalcó que el lacrado de las oficinas no era legal, ya que no existía una orden judicial por lo que aseguró que no tiene miedo de enfrentar ningún proceso. Rosa María Venegas retó al fiscal José Domingo Pérez a allanar su casa.

“Si quiere el señor Pérez que venga a mi casa que allane mi casa y que encuentre los documentos que yo saque, que son reservas de mis fuentes periodísticas porque yo el único trabajo que realice fue de comunicaciones”, enfatizó.

Al ser consultada sobre la manera en la que ingresó a la oficina, Rosa María Venegas explicó que ella trabajaba de manera cercana a Juan Manuel Duarte y que por ello sus cosas se encontraban en esa oficina. “Yo manejaba la clave del señor Duarte porque yo siempre ingresaba a hacer trabajos de comunicación”, agregó.

Renunció a su cargo

Rosa María Venegas reveló que renunció a su cargo debido a que su cargo es de confianza y como Pedro Chávarry renunció a ella le corresponde hacer lo mismo.