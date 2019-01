Semáforos malogrados causan temor en peatones

Los 4 semáforos ubicados en el paradero 20, en el cruce de la avenida Próceres de la Independencia, con la avenida Jorge Basadre, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), no funcionan desde hace más 10 días. Los peatones y transportistas cruzamos a nuestra suerte, hay niños que van solos y casi ocurre un accidente. No sé qué esperan para arreglarlo, ¿que haya una tragedia? Ese lugar es peligroso y oscuro. He pedido ayuda a Protránsito, pero brillan por su ausencia, nadie da solución a esto. Espero que, tras la difusión de la noticia, la entidad responsable pueda hacer funcionar los semáforos.

