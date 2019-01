Pedro Chávarry no renunciará tras Junta de Fiscales Supremos

Tras la Junta de Fiscales Supremos, el fiscal Tomás Gálvez dio a conocer que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se negó a renunciar a su cargo, esto en medio de la crisis que atraviesa el Ministerio Público.

El mismo fiscal supremo Tomás Gálvez explicó que Pedro Chávarry indicó que "reflexionará" sobre su permanencia como titular de la Fiscalía de la Nación.

"Se le ha pedido de reflexione y vea la posibilidad de dar un paso al costado, pero él [Pedro Chávarry] ha dicho que lo va a reflexionar y lo va decidir en su momento", explicó en Canal N.

Según contó Gálvez, el fiscal de la Nación aseguró que no cometió "nada irregular" al ser consultado sobre la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato, a quienes fueron restituidos en sus cargos un día después de anunciarse los cambios.

Tomás Gálvez también la Junta de Fiscales Supremos –con 4 votos- instó a Pedro Chávarry a presentar su renuncia. Sin embargo, indicó que la junta no cuenta con las atribuciones para separar al fiscal de la Nación.

Más temprano, Pedro Chávarry había anunciado que se sometería ante la Junta de Fiscales Supremos. "Lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que me designó, que es la Junta de Fiscales Supremos. Lo único que tengo que hacer es pensar bien en las decisiones que se van a tomar y reiterar lo que siempre he dicho: ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación”, indicó al medio colombiano Blu Radio.