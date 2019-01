Pedro Chávarry: “Me someto a la Junta de Fiscales Supremos”

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció que se someterá a la decisión que tome la Junta de Fiscales Supremos sobre su permanencia como titular del Ministerio Público.

El ex fiscal supremo adjunto Víctor Cubas Villanueva recordó que un fiscal de la Nación no puede ser destituido por la Junta de Fiscales Supremos debido a que su cargo goza del antejuicio.

“[Los pedidos de renuncia] Lo voy a comentar y lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que me designó, que es la Junta de Fiscales Supremos. Lo único que tengo que hacer es pensar bien en las decisiones que se van a tomar y reiterar lo que siempre he dicho: ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación”, indicó al medio colombiano Blu Radio.

Al ser consultado sobre el proyecto que busca declarar en emergencia el Ministerio Público, Pedro Chávarry indicó que eso es competencia del Congreso, sin embargo recalcó que se trata de una iniciativa “que tiene nombre propio”.

“Me someto a la Junta de Fiscales Supremos o al Congreso de la República, que en este caso es el llamado a definir si es viable o no este proyecto de reorganización que es inconstitucional”, ratificó.

Esta mañana, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, convocó a una Junta de Fiscales Supremos para las 11 a.m. luego que los fiscales supremos Zoraida Ávalos Rivera y Pablo Sánchez Velarde solicitaran su renuncia.