Álvarez Rodrich: Acuerdo con Odebrecht es un rodizio con hueso

El periodista Augusto Álvarez Rodrich comparó el acuerdo entre autoridades peruanas y Odebrecht con un "rodizio (buffet de carne) con hueso" porque permite obtener información clave y también que la empresa siga operando en el Perú. Con este tema, Álvarez Rodrich estrenó 'Claro y Directo', programa de RTV, canal web de La República.

"Este rodizio brasilero sale con hueso: el hueso de este acuerdo es lo que se ofrece a esta empresa a cambio de que pueda darnos la carne. Y la carne es la verdad de los sobornos, que cuente todo, cante todo, que se conozca la verdad", comentó el periodista.

Álvarez destacó la declaración del presidente Martín Vizcarra contra la continuidad de Odebrecht y el golpe del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, contra los fiscales del megacaso Lava Jato como obstáculos al acuerdo con Odebrecht.

"Este acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y las autoridades peruanas es un instrumento crucial para poder conocer la verdad de los sobornos, de las actividades indebidas que involucraron a políticos peruanos", anotó.

"Sin este tipo de colaboración (...): 1. sería imposible conocer la verdad, 2. la Fiscalía se quedaría sin pruebas (...), 3. los casos podrían caerse (...), 4. no se podría indagar a las otras empresas, y 5. Odebrecht podría declararse en insolvencia y no ocurre ni la reparación civil (y) no se podría llegar a conocer la verdad", agregó.

Finalmente, resaltó que las posteriores declaraciones de Vizcarra apuntarían a "realinearlo con la posibilidad de que se haga este acuerdo".

