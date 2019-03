Francesco Petrozzi: "Gran parte del Congreso está con Vizcarra" [VIDEO]

La autorización para crear nuevas agrupaciones en el Congreso dio nacimiento a la Bancada Liberal, conformada por cinco congresistas. Entre ellos, se encuentra el exlegislador de Fuerza Popular, Francesco Petrozzi, quien se refirió últimamente a algunos personajes políticos y al partido fujimorista.

De esta manera, el parlamentario expresó en una entrevista en ATV que "el Congreso está en gran parte con el presidente Martín Vizcarra" y que "la no reelección parlamentaria ha llegado como un alivio" puesto que le permite trabajar sin "el interés de quedarme".

Así, resaltó la importancia de las reformas políticas que se están trabajando. En cuanto a la situación de su anterior bancada, indicó que "Úrsula Letona, en este momento, no me dirige la palabra" y detalló también que "hay unos cuantos que no hablan conmigo".

"Karla Schaeffer no volvió nunca más a cruzar palabra conmigo, Miki Torres no volvió a hablar conmigo", indicó el congresista. Asimismo, Petrozzi destacó que "no siento que Úrsula haya dejado Fuerza Popular y no pienso que lo vaya a hacer".

Finalmente, agregó que la exvocera titular del partido "es amiga de Keiko Fujimori" y no considera adecuado que se llame "independiente".

Cabe precisar que, en otro momento de la entrevista, el legislador de la Bancada Liberal comentó que Daniel Salaverry "vio la oportunidad de hacerlo bien y creo que lo está haciendo bien", en relación a las últimas medidas que lo aparten de las decisiones tradicionales de obstrucción del fujimorismo.