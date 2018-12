Prisión de Oviedo tiene elementos de convicción, según MP

Carlos Vásquez Romero

“Conformada la organización criminal y teniendo el manejo absoluto de la empresa Tumán, el objetivo era que no exista ningún tipo de protesta y por eso se produce el asesinato de los dos dirigentes”, así manifestó en su alegato la fiscal superior Carmen Miranda Vidaurre, la defensa de la orden de prisión preventiva de 18 meses que viene cumpliendo Edwin Oviedo.

Ante la Primera Sala de Apelaciones de Lambayeque, se evaluó ayer la apelación que el abogado César Nakazaki interpuso para que Edwin Oviedo recupere su libertad. Los magistrados de la Sala de Apelaciones decidirán en el plazo de acuerdo a ley.

¿Sin corroboración?

La defensa del empresario Edwin Oviedo manifestó entre sus argumentos que la prisión preventiva de Edwin Oviedo se basa en testimonios de dos colaboradores eficaces y testigos que no han sido corroborados y en la “presunción” del peligro procesal y que requiere de una motivación cualificada que cumpla con los presupuestos, de acuerdo a la ley.

“El colaborador eficaz n.° 03-2015 tiene un informe de corroboración que no corrobora que Edwin Oviedo sea líder de la organización criminal y que haya ordenado matar. Es decir, hay informe de los dos primeros colaboradores, y en el informe de corroboración se dice que no se tiene corroboración que Edwin Oviedo sea el líder, sino los administradores judiciales”, señaló Nakazaki.

Sobre un peligro de fuga de su patrocinado, César Nakazaki mencionó que desde hace 7 meses la Fiscalía formuló una acusación total de 52 años de cárcel contra Edwin Oviedo por la muerte de dos dirigentes sindicales; sin embargo, el empresario no tuvo un comportamiento de eludir la justicia.

“En el proceso por asociación ilícita no existe acusación; mientras que en los procesos por asesinatos sí hay acusación, pero el fiscal no ha respondido si las mantiene o no, desde hace 7 meses”, dijo.

En cuanto al presupuesto de la Fiscalía de tomar en cuenta que el dirigente deportivo llegó a ser incluido en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Nakazaki refirió que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria desestimó un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra su defendido por la referida investigación.

Constitucional

La fiscal Carmen Miranda fue enfática en señalar que la resolución en la que el juez Carlos Chanamé dictó prisión preventiva “cumple con todos los estándares de constitucionalidad correspondientes”. La medida no debería ser revocada, mencionó.

De acuerdo al juez de investigación preparatoria, en el caso de Oviedo se encontraron graves y fundados elementos de convicción sobre el presunto asesinato de Manuel Rimarachín y Percy Farro Witte. Sobre todo, el juez resaltó que debido a la gravedad de la pena que le esperaría al empresario como autor de los delitos de organización criminal y homicidio, existe peligro de fuga.

“Cuando el señor Ordinola Zapata asumió la administración judicial en la empresa Tumán, por recomendación de Edwin Oviedo, empezaron a suceder situaciones financieras que llevaron a una protesta generalizada de los trabajadores. Frente a esto, se organiza este grupo delictivo”, resaltó Miranda.

La fiscal también hizo referencia a lo que determinó el juez Carlos Chanamé, aduciendo que existía peligro de obstaculización a la justicia por parte del empresario, pues durante el proceso se amparó en recursos legales para no ser investigado.

“Es necesario la aplicación de la medida coercitiva para asegurar la investigación”, dijo la fiscal.

Culminada la audiencia, la magistrada Ana Salés del Castillo subrayó que la resolución sobre la decisión de la Primera Sala se notificará vía casilla electrónica, en las próximas horas.