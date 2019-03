Ética revisará denuncia de Paloma Noceda en enero

La denuncia realizada por Paloma Noceda, exintegrante de Fuerza Popular, por tocamientos indebidos acusando al fujimorista Luis López Vilela debió tratarse este último jueves en el Congreso. Sin embargo, la Comisión de Ética Parlamentaria revisará el tema el 2 de enero del año próximo, según aseguró la presidenta de este grupo de trabajo, Janet Sánchez.

Según reveló al diario Perú21, la congresista oficialista indicó que los motivos de esta decisión se debían a que "la mayoría (de parlamentarios) está yendo por fiestas a sus regiones; entonces se decidió prorrogar".

Por otra parte, el vicepresidente de esta Comisión, Hernando Cevallos, no estuvo de acuerdo con esta medida y afirmó que "no puede postergarse una sesión por esos motivos, para eso se hacen coordinaciones previas; no se puede presumir que los congresistas no van a venir a sesión".

Como se recuerda, durante una sesión extraordinaria para someter a votación la sanción contra Moisés Mamani, Noceda acusó que recibió "una suerte de masaje asqueroso en el cuello". Posteriormente reveló que fue el congresista de Fuerza Popular, Luis López Vilela.

"No es un tema menor sino sumamente grave que compromete a todo el Congreso, la sesión no debió postergarse”, agregó el legislador del Frente Amplio. Según detalló también, la denuncia debió tratarse la semana anterior, no obstante será en enero el tratamiento de este tema.

Cabe precisar que el fujimorista Luis Galarreta, quien para el momento de los acontecimientos era vocero de Fuerza Popular, indicó su disponibilidad para declarar en la Comisión de Ética. Además, Noceda indicó que él había sido testigo de su queja. En cuanto a Janet Sánchez, esta comentó que se podría pasar directamente a una etapa de investigación puesto que ya se conoce el testimonio de la víctima.