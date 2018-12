Funcionarios de municipio de Arequipa no saben en qué estado dejan obras

La actual situación de las obras que deja la gestión saliente de la Municipalidad Provincial de Arequipa no está clara ni para el gerente de Desarrollo Urbano, César Berríos, encargado del área.

Ayer se realizó la penúltima sesión de consejo provincial, donde se debía exponer la situación de las obras y proyectos que se deja a la gestión de Omar Candia. También la cantidad de obras liquidadas y cuántas faltaban, pero ante los cuestionamientos de los regidores, Berríos señaló que desconocía. Incluso dijo no saber cuántas obras se habían desarrollado los últimos cuatro años. Se excusó diciendo que le informaron de la sesión el viernes y no pudo alistar su material porque el sábado y domingo no labora, pese a que actualmente se encuentran realizando el proceso de transferencia, por lo que esta data debe ser de su dominio.

La excusa fue criticada por el regidor Rainer Zegarra. La calificó de irresponsable, pues solo falta una sesión de consejo para discutir estos temas antes de que se termine el año. "No tenemos las cosas claras de nada", señaló.

Sobre la recepción de obras, Berríos informó que el intercambio vial de la avenida La Salud ya fue recepcionado, a lo que el edil Christian Talavera cuestionó que se haya recibido cuando aún no se habrían levantado todas las observaciones.

Como se recuerda, esta obra tuvo modificaciones en su estructura por estar mal ejecutada. "Tú vas con tu vehículo y tienes que bajar la velocidad porque sino la parte baja del auto choca con la pista, no se ha corregido nada", dijo.

Durante la discusión, el regidor Miguel Ángel Mendoza intervino y pidió a sus colegas no discutir el tema y simplemente pedir que se establezcan responsabilidades contra los funcionarios, si la obra fue mal ejecutada. "Estos temas no deben tratarse estas fechas, me están llamando constantemente porque debo hacer una chocolatada", indicó en sesión de consejo.

Por su parte, la alcaldesa Lilia Pauca trató de poner paños fríos en la reunión y a la vez tratar de desvincularse de lo ocurrido. Dijo que ella recién tomó el cargo a inicios de año, cuando este proyecto ya se estaba ejecutando.

PROMUVI

Otro punto en discusión fue el Programa de Vivienda Municipal (Promuvi). Al pedirse los informes sobre el programa, Berríos dijo no saber los detalles. Refirió que cuando el Promuvi pasó a la Gerencia de Desarrollo Urbano, esta se encontraba desarticulada.

Señaló que no se le dio presupuesto para contratar personal que se encargue de su ejecución, pese a que en un inicio el Promuvi tuvo personal exclusivo para tratar el tema.

Sobre la situación de los terrenos, señaló que están en etapa de saneamiento. El resumen del proyecto fue breve, pues los regidores volvieron a cuestionar la información que se les brindaba. El regidor Pedro Santos Quispe denominó como "un muerto" al programa de vivienda, acusando de que se engañó a miles de personas que por meses realizaron los trámites para adquirir un terreno.

Al ser consultado, Pedro Santos Quispe señaló que se desconoce cuál es la verdadera situación del Promuvi, pues ni el gerente de Desarrollo Urbano sabe el panorama.

Al término de la sesión, se determinó que se inicie las investigaciones contra los que resulten responsables de este fracasado proyecto de vivienda. ❧

Próxima sesión de consejo será el jueves

El actual Concejo Municipal sesionará por última vez este jueves. La reunión será a las 14:30 horas. Se tratarán siete puntos, entre ellos un informe acerca del Sistema Integrado de Transporte y la situación de la Beneficencia Pública. Asimismo, volverá a tratarse el tema de la permuta del camal municipal, entre otros.

Los regidores señalaron dudar de que se traten todos los temas pendientes, pues el tiempo es muy corto. El regidor Pedro Santos Quispe dijo que él pidió esta información hace meses, incluso desde el 2015 (sobre proyectos), pero nunca se le proporcionó la información.

También lamentó la desidia de los gerentes para transparentar la ejecución de obras.