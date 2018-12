Más que cifras

El año 2018 cierra con la cifra de 143 feminicidios, 22 más que el año pasado, una progresión espantosa que no se detiene en la última década, un registro que corre paralelo al incremento de penas, la creación de nuevos tipos penales y los nuevos arreglos institucionales creados para enfrentar esta epidemia de violencia y terror.

El país está lleno de historias que denotan un progreso en la ferocidad de los agresores, con casos donde las víctimas son también los hijos y otros familiares, y datos sobre la brecha entre la denuncia no atendida o la víctima no protegida que acaba asesinada.

Ubicados en el contexto del escalamiento, los datos no son nuevos; no constituyen una novedad en la medida en que hace varios años se detectó una enorme incidencia de casos. Lo nuevo reside en la evidencia de que con las actuales herramientas no ha sido posible detener el aumento de la violencia de género y especialmente el feminicidio.

Ante estas cifras, recientemente, el presidente Martín Vizcarra confirmó la decisión del Gobierno de destituir a los comisarios que no atiendan denuncias o quejas de violencia a la mujer. Antes, a nombre del Gobierno también, anunció su compromiso de implementar un Centro de Emergencia Mujer en cada comisaría del país para llegar a la meta de 225 centros de emergencia a julio del 2021, con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, brindar protección y atención a las víctimas con énfasis en los casos de alto riesgo.

Si se hiciera un recuento de la respuesta del Estado a este incremento de la violencia contra la mujer, podría llegar a decirse que todo está hecho y que solo falta que se cumpla la ley, bajo la óptica de que el principal déficit se encuentra en el campo normativo.

Los casos emblemáticos descubren un escenario más complejo. La prevención es el principal déficit, y en ese camino puede reportarse de claras omisiones en la gestión de las políticas. Solo por citar un ejemplo, la revisión de los planes de violencia contra la mujer en los espacios regionales y locales y en el sector Educación arrojaría con rapidez la falta de financiamiento de estas políticas.

Si nos atreviéramos a preguntas más agresivas podríamos plantear una que interroga sobre si en el Perú realmente se previene la violencia contra la mujer. La respuesta nos dirigiría a territorios financieros, institucionales y por supuesto legales, en una intensidad que nos plantearía seriamente un cambio de lo que se ha hizo hasta ahora. No obstante, es muy probable que el Estado peruano, en todos sus sectores y niveles, no se sienta interesado en volver sobre sus pasos y girar bruscamente hacia nuevas miradas y métodos.

De cara al próximo año y con las cifras en la mano, para evitar que el 2019 se convierta en un período donde nos concentremos en contar los asesinatos e indignarnos con la ferocidad de los crímenes, es preciso que nos impongamos la tarea de repensar y cambiar mucho en este punto. Las mujeres del país lo reclaman.