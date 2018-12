Fernando Tuesta presidirá Comisión de Reforma Política

El presidente de la República, Martín Vizcarra, eligió al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla como presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Este, junto a otros cuatro especialistas, se encargarán de elaborar propuestas para mejorar el sistema político, las cuales serán enviadas al Congreso.

Fernando Tuesta es Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, Magister y licenciado en sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en temas de elecciones, partidos políticos y opinión pública.

"No va a ser un trabajo dirigido contra los partidos ni contra el Parlamento, lo que queremos es entregar recomendaciones sobre la base de nuestro conocimiento. [...] No nos han impuesto una agenda", fueron sus primeras palabras durante entrevista con TV Perú.

Asimismo, Fernando Tuesta remarcó que la institución ad honorem que presidirá no intenta reemplazar a ninguna entidad. "No queremos reemplazar a ningún órgano, no vamos a suplantar [...] Vamos a colaborar en esta comisión y así lo asumimos con plena autonomía del trabajo no nos han impuesto una agenda", agregó.

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Tuesta Soldevilla, será completada por Martín Tanaka, Milagros Campos, Paula Muñoz y Jessica Bensa. Como una de sus características, esta comisión tendrá autonomía para obrar y ejecutar un cronograma de trabajo, en la cual la asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, será la secretaria técnica.

"Recién la próxima semana nos vamos a reunir. Vamos a tener plena autonomía", dijo el politólogo para concluir con sus declaraciones respecto a la labor que tendrá este grupo encargado de la reforma del sistema político, anunciado por el presidente Martín Vizcarra en el referéndum.