FP arremete contra Salaverry tras sesión del Consejo Directivo [VIDEO]

Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, encabezó el mensaje que su bancada brindó en contra del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien levantó la sesión del Consejo Directivo sin someter al voto la cuestión previa sobre fallo del Tribunal Constitucional (TC).

“Lo que ha sucedido es que la cuestión previa que quedó pendiente anteriormente de otro Consejo Directivo, no se ha cumplido. Lo que hemos venido a pedir en este Consejo Directivo (...) es para que se nos explique la decisión que había tomado hace dos días el presidente del Congreso y llegar a acuerdos a la cuestión previa y no con respecto al cumplimiento de lo que el TC ha determinado en su sentencia”, sostuvo Carlos Tubino.

“Nos sorprende que no se atienda una cuestión previa. Es una situación indeseada en el Congreso y nos va llamar a una profunda reflexión y a estudiar acciones posteriores”, sentenció Tubino.

De igual manera, el fujimorista Miguel Torres aseguró que solo querían una explicación. “Veníamos en busca de una explicación de por qué se había transgredido las normas del Congreso y la respuesta que hemos tenido es una nueva infracción”, dijo.

Luz Salgado, quien tuvo una riña con Daniel Salaverry, se victimizó y alegó que el presidente del Parlamento no cumple con sus funciones. “No se reúnen hace más de un mes, no convoca a su Mesa Directiva y no convoca al Consejo Directivo. Se negó a convocar a Junta de Portavoces”, expresó.

En tanto, Rosa Bartra añadió que Daniel Salaverry no ha cumplido con dilucidar la orden que dio para que los parlamentario no agrupados puedan formar nuevas bancadas en el Congreso.

“El presidente del Congreso se está arrogando una función interpretativa, deliberativa y resolutiva que no le corresponde y que tenía haber sido dilucidada al resolver la cuestión previa presentada el 31 de julio”, increpó.