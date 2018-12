Salaverry advierte que decisión para crear nuevas bancadas es irrevisable

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, respondió a las duras críticas que le hicieron sus colegas de bancada, Fuerza Popular, por autorizar la creación de nuevas bancadas. Sostuvo que él solo ha hecho cumplir un fallo del Tribunal Constitucional, contra la ley conocida como 'anti-tránsfuga'.

Lamentó los cuestionamientos de varios miembros de su partido que señalan que su decisión no ha sido consultada con la Mesa Directiva y hasta han dicho que él no es dueño del Congreso.

Afirmó que no convocará a junta de portavoces como se lo han demandado, y enfatizó que en ese tema no hay marcha atrás porque le compete al presidente del Congreso hacer cumplir los fallos.

"Si yo no acato, no respeto y no hago respetar las decisiones del Poder Judicial y en este caso del Tribunal Constitucional, al que van a meter preso es a mí porque es un desacato", manifestó en RPP.

Indicó que su decisión no es revisable porque está fundamentada por los informes de Oficialía Mayor y la Dirección General Parlamentaria.

"No podemos acatar o no una sentencia judicial o como en este caso, del Tribunal Constitucional, dependiendo de qué cosa me beneficia o no políticamente", expresó.

Aclaró que la presencia de las nuevas bancadas en comisiones será decidida por la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces en la legislatura que se inicie en agosto de 2019.

FINANCIAMIENTO ILEGAL

Salaverry ratificó su rechazo a la ley de financiamiento ilegal a los partidos políticos aprobada hace dos semanas en el Congreso, la cual reduce las penas para el lavado de activos. La calificó de nefasta.

"No podemos dar leyes que vayan en contra de instituciones, en este caso del Ministerio Público, del trabajo que vienen realizando ellos para determinar si hay o no delito", dijo en relación a las indagaciones que siguen a Keiko Fujimori, Alan García y Ollanta Humala por haber presuntamente recibido dinero de Odebrecht para sus campañas electorales.

Sostuvo que fue un error que las bancadas hayan aprobado esa norma porque dan la impresión de que están queriendo ocultar algo oscuro en los casos que están siendo investigados en el sistema judicial.

"La población está cansada de este tipo de decisiones. Lo que quieren es transparencia y que se haga otro tipo de política", acotó.

Cuestionó que la norma establezca que los partidos políticos nombren un oficial de cumplimiento para que revise sus actuaciones, "que se convierte en fiscal, juez y presidente del Tribunal Constitucional".

Indicó que la reconsideración a la aprobación de esta ley aún no se ha agendado, espera que se pueda votar en el próximo Pleno, que se llevará a cabo en enero.

En torno al pedido del presidente Martín Vizcarra para que se vea con prioridad la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, planteó que las comisiones de Constitución, presidida por Rosa Bartra, y la de Justicia, que lidera Alberto Oliva, realicen sesiones conjuntas para optimizar recursos y tiempo.

Pese a las críticas de su bancada, Salaverry reafirmó su militancia en Fuerza Popular, y expresó su deseo de que se cumpla con el ofrecimiento de Keiko Fujimori de reorganizar el partido.❧