Luz Salgado no descarta más salidas de Fuerza Popular

Luego que Daniel Salaverry autorizara la conformación de nuevas bancadas en el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. Una de las que se pronunció fue Luz Salgado, quien considera que la conformación de nuevos grupos parlamentarios no sería beneficioso para la ciudadanía y para el Ejecutivo.

"[El gobierno] Ahora se entiende con las bancadas grandes y las pequeñas, pero si estos independientes van a formar un solo grupo, no. Yo me imagino que de ahí van a salir 3 grupos. Yo no descarto que algunos de los nuestros puedan ser tentados, pero vamos paso a paso", dijo Luz Salgado.

Sobre la posibilidad de que más congresistas salgan de Fuerza Popular, Luz Salgado dijo: "No descarto nada, en estas circunstancias es muy difícil mantenerse con lealtad, es un valor muy difícil para muchas personas. Me dolería perder congresistas, estos que han estado asistiendo por último constantemente a la bancada han dicho que van a seguir leales a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, derrepente puede cambiar de opinión", señaló.

Hasta el momento no se han oficializado las nuevas bancadas que se formarán, pero se especula que habrá dos grupos nuevos a partir de los congresistas independientes. Una bancada sería 'Cambio21', conformada por los denominados 'Advengers'. La otra bancada estaría conformada por Gino Costa, Vicente Zevallos, Guido Lombardi, Alberto de Belaunde y Francisco Petrozzi.