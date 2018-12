El gran derrotado son todos los peruanos. Carlos Tubino sobre el referéndum.

El Perú ganó en medio de tempestades. Cardenal Pedro Barreto sobre el referéndum.

Vizcarra ganó algo evidentemente, pero el gran perdedor fue el congreso. Víctor Andrés García Belaunde.

El 5 de abril de Vizcarra ha conseguido la mayoría parlamentaria sin cerrar el congreso. Es una jugada peligrosa al borde de las reglas pero sin romperlas. Jorge Morelli.

El resultado del referéndum puede generar en Vizcarra un errado sentimiento de victoria y llevarle a creer que cuenta con vasto apoyo popular, cuando la realidad es otra. Martha Meier Miró Quesada.

En Fuerza Popular, desde hace mucho tiempo, ya habíamos decidido no ir a la reelección. Rosa Bartra.

Yo no me he fugado nunca. No me he quedado en el extranjero como algunos ni he buscado asilo a pesar de que varias personas me lo sugirieron. Keiko Fujimori.

Yoshiyama debe dar la cara y no esconderse en las faldas de Keiko Fujimori. Juan Sheput.

La presa preventiva no ha aprovechado esta coyuntura para tomar acciones decisivas en su conflicto familiar. O para expresar opiniones sobre el predicamento de FP. Evidentemente parece pensar que su problema es el epicentro del fujimorismo. No debería estar tan segura de eso. Mirko Lauer sobre Keiko Fujimori.

No me sorprendió que el gobierno uruguayo tomara esa determinación. Allan Wagner sobre el rechazo al pedido de asilo de Alan García.

El término ‘informante’ -que retiro- fue inadecuado para referirme a la fuente anónima que recibió mi abogado sobre la suspensión de la diligencia y medidas restrictivas, cuando yo aún estaba fuera del país. Alan García.

De la cumbre al subsuelo en tiempo mínimo. Keiko Fujimori debe entender que ya no se está jugando su futuro político porque este desapareció. Lo que se juega hoy es su libertad. Rosa María Palacios.

Al final, el Apra siempre termina de barragana de algún autoritarismo derechoso. Es su destino airado. César Hildebrandt.

A pesar de las recientes complicaciones, ser presidente sigue siendo atractivo. Mirko Lauer.

Que siempre tenga los pies en la tierra, que no me la crea. Martín Vizcarra sobre el principal consejo que le da su esposa.

Son decisiones del presidente de la República, yo lo único que quiero es trabajar. Pedro Chávarry sobre por qué no lo invitaron a una cita en Palacio con las entidades clave del país.