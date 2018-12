Osorio: Cáceres Llica debe preocuparse en elegir a gerentes, que en subir al Misti

A menos de 20 días de culminar su gestión, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, se pronunció este miércoles sobre la reciente elección de su sucesor Elmer Cáceres Llica, en un programa del medio radial RPP.

Osorio dio su análisis sobre porqué Cáceres Llica terminó ganando las elecciones pese a las denuncias que tenía en su contra. También cuestionó que, a estas alturas del mes, no se haya preocupado en dar a conocer quiénes serían sus gerentes y; por el contrario, haga promesas de subir al volcán Misti acompañado de siete llamas.

Para Osorio uno de los motivos principales que llevaron a Cáceres a ganar las elecciones es que su contendor, Javier Ísmodes no conectaba mucho con la gente, pese a la experiencia que tuvo en la elección del 2014, donde también perdió en segunda vuelta.

Por el contrario, cree que Cáceres Llica supo aprovechar su condición de ser un candidato de provincia. "Hay un sentimiento provinciano e inmigrante que daba a conocer y donde todos sus simpatizantes se alineaban a ese modelo. Las personas tuvieron más confianza en votar por un provinciano", dijo la gobernadora.

Sobre sus casos de denuncia por violación sexual, Osorio cree que el tema pasó a segundo plano porque las personas, sobre todo de las provincias de la región, sentían más ese sentimiento provinciano de superación. "Es preocupante que (Cáceres Llica) tenga denuncias, pero también es preocupante que eso a las personas no les haya importado mucho", refirió.

La gobernadora señaló también que, a estas alturas del mes, la futura autoridad ya debería de dar a conocer quiénes serían los gerentes en su gestión, en vez de estar pensando si subirá o no al volcán Misti como parte de su celebración. "A mí me gustaría que mis gerentes ya vayan conversando con los suyos para que vean qué acciones se van a tomar a futuro", añadió.

PROPUESTAS POPULISTAS

Otro punto que Osorio considera que ayudó a ganar a Cáceres Llica, son sus propuestas populistas, aunque cree que son pocos viables. Una de ellas es querer reducir de 200 a 5 hectáreas los módulos de terrenos que se subastarán para el proyecto Majes Siguas II.

La gobernadora considera que esta propuesta es poco viable ya que aumentaría el costo de inversión para el proyecto. Actualmente está diseñado para que los terrenos que se vendan tengan extensión de 200 hectáreas y no para 5. Finalmente añadió que la subasta de terrenos no es una competencia del Gobierno Regional de Arequipa, sino de Proinversión, por lo que Cáceres Llica no tendría nada que ver. "La renegociación es complicado, yo también intente reducir las hectáreas, pero es complicado y alargaría el tiempo", finalizó deseándole suerte a su sucesor.

DEFIENDE SU POSICIÓN

Tras estas declaraciones, Osorio recibió algunas críticas de las personas opositoras a Cáceres Llica a lo que ella respondió en su cuenta de Twitter. "A ver señores, ¿Qué quieren? ¿Qué desee que le vaya mal, para que la Región Aqp pague las consecuencias? La población lo eligió, ¿debo desconocer los resultados? Deseo que le vaya bien y eso no significa que no rechace sus denuncias y otros cuestionamientos”.