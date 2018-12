Cardenal Barreto afirma que resultados del referéndum son una sanción al Congreso

El cardenal Pedro Barreto se refirió a los resultados del Referéndum 2018 y afirmó que estos significan un llamado de atención para el Congreso, esto debido a que la no reelección de parlamentarios fue respaldada ampliamente, mientras que la bicameralidad fue rechazada.

“[¿Se ratifica en que los resultados de referéndum ha sido una sanción a la clase política?] Sí, yo me refería exclusivamente al Poder Legislativo, pero generalizando. Yo estoy convencido en que la Iglesia Católica desde el principio de la institucionalidad del Estado peruano ha estado muy comprometida; por tanto, no podemos decir que la Iglesia es política partidista, es política en el sentido amplio como lo que ha pasado en este referéndum, no podemos cerrar los ojos”, señaló en Ideeleradio.

Además, el arzobispo de Huancayo afirmó que el Perú es el gran ganador en este referéndum, esto tras la crisis que atravesó el sistema de justicia en nuestro país debido al caso audios CNM.

“En el referéndum del domingo pasado, el Perú ha salido ganando en medio de tempestades. Para mí el referéndum no es el respaldo al presidente, no es el respaldo a un partido, sino es el respaldo a un país que tiene las reservas morales para poder salir adelante en una situación tan convulsa, tan deprimente como estos [CNM] audios y todo lo que ha venido en estos meses”, indicó.

El cardenal Barreto también enfatizó que los peruanos no podemos tolerar más la corrupción que está “enraizada en instituciones tutelares de nuestra patria”.

“Vemos con esperanza que el Poder Judicial se está reconstruyendo desde las generaciones jóvenes. El Poder Legislativo esperamos tras este referéndum que cambie por lo menos la opinión personal de los congresistas”, destacó.