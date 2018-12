“La Junta Nacional de Justicia debe empezar a trabajarse ahora”

El congresista oficialista Juan Sheput considera que el presidente de la República, Martín Vizcarra, puede solicitar al Congreso la realización de un pleno extraordinario para empezar a trabajar lo más pronto posible en las reformas que han resultado aprobadas en el referéndum del domingo 9 de diciembre.

El presidente Vizcarra ha dicho que con los resultados del referéndum no hay vencidos ni vencedores.

Estoy de acuerdo con él porque creo que en el referéndum del domingo el Perú ha votado en muchos casos sin saber de qué se trataba, no veo júbilo en las calles. Creo que ha habido una campaña por un tres veces Sí y un No y la gente no entendía qué significaba cada una de las opciones, al menos en una amplia mayoría. Lo digo no porque especule, sino porque lo he preguntado el día de la votación en varios colegios de Lima.

Luego del referéndum, varios congresistas y analistas consideran que debería convocarse a una legislatura extraordinaria para ver una ley orgánica que establezca las funciones de la Junta Nacional de Justicia.

Se puede empezar a trabajar desde ahora con esa comisión especial y los considerandos de la ley orgánica se tendrían que discutir en enero o en febrero, pues no podemos esperar a que inicie la legislatura en marzo. El defensor del Pueblo ya podría estar convocando a la comisión especial que él preside y que conforman los doctores Chávarry y Lecaros.

¿Cuántas firmas se necesitan para convocar a una legislatura extraordinaria?

Dos tercios, 87 votos.

¿Habrá la voluntad?

En todo caso, el presidente podría hacerlo y venir acompañado de su próximo mensaje a la Nación. Esa es una atribución del presidente el convocar a legislatura extraordinaria y presentar el proyecto de ley.

Hay una suerte de tensión dentro de los integrantes de PPK que han pedido la renuncia de Villanueva.

Creo que tiene que haber una fuerte convicción por lo político y eso significa algunos cambios en el Gabinete.

¿Solo del premier?

Creo que hay otras carteras en las cuales se debería empezar a trabajar más activamente, una de ellas es la del Ministerio del Interior, junto con el de Cultura y del Trabajo, que están acéfalas y, por otro lado, los ministerios de carácter social como el Midis.

¿A quién recomendaría como premier?

No puedo comentarlo públicamente, pero sí creo que el perfil político tiene que ser mucho más alto y debe ser una persona que sea aceptada por toda la clase política.

¿No querrá usted serlo?

No lo sé. No tengo por qué decir si me han convocado o no para un cargo determinado. Este gabinete exige una dedicación de su presidente por todo lo que se viene, sobre todo en la relación con el Parlamento. Mi lugar es el Parlamento durante un buen tiempo.❧