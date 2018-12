Cifras dejan sin dudas la legitimidad del referéndum

No hay ningún fundamento legal para objetar el referéndum por la reforma de la Constitución del domingo último, aseguró Gerardo Távara, secretario ejecutivo de Transparencia, quien sostuvo que tendría que registrarse un ausentismo de los dos tercios de los electores (66%) para que se declare nula la elección y en este caso el ausentismo solo bordea el 25%.

Sostuvo que el resultado abrumador no deja dudas del sentir de la población con una diferencia de votos de 80 a 20, muy superior a los resultados de las consultas por la devolución de aportes del Fonavi el 2010, que fue de 55.69% por el Sí y 28.08% por el No (Ver infografía).

En la consulta por el cambio de la Constitución el año 1993, tomando en cuenta solo los votos válidos, el 52.3% votó por el Sí y por el No el 47.7%. Si se toma como base el total de la población electoral, las cifras indican que el 33.5% se inclinó por el Sí y el 30.5% por el No. En ambos casos las cifras son mucho más apretadas que las del referéndum del domingo.

INCUESTIONABLE

El politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, consideró que no se puede cuestionar el referéndum por haber tenido menos participación de la ciudadanía que las elecciones del 7 de octubre y tampoco comparar con procesos anteriores, pues en el caso del referéndum para la devolución de los aportes del Fonavi, se hizo en conjunto con las elecciones municipales.

Explicó que si el referéndum del 2018 se hubiese realizado con las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre, sin duda habría habido más participación de la población.

Añadió que en el caso del referéndum no hubo mayor difusión ni debate, muchos no conocían las preguntas y otros no sabían que había referéndum, pero eso no invalida el pronunciamiento de la población que sí participó en la consulta popular.

En cuanto al proceso de consulta para la nueva Constitución del 93, Tuesta explicó que hubo una confrontación política del gobierno de Fujimori con las principales fuerzas políticas del país, lo que generó expectativa y participación de la población.

Consideró que el resultado ha sido tan contundente que no hay forma de refutar el sentir de la población y los sectores que se sienten derrotados siempre apelan a denuncias de ausentismo o fraude para cuestionar el proceso.

De acuerdo a los reportes del JNE, no se registró ningún conflicto de carácter electoral que haya puesto en riesgo el desarrollo del referéndum y la segunda elección regional.

A diferencia de otros procesos, no se presentaron casos de toma de locales de votación, quemas de ánforas, alteración del orden público, atentados contra la propiedad pública o privada, secuestros, entre otros.

En el proceso electoral del 7 de octubre se suscitaron 86 conflictos electorales y 203 en las Elecciones Regionales y Municipales de 2014. ❧

datos