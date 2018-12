Suspenden a Mamani y Noceda denuncia acoso en el Congreso

Acabó la primera legislatura y el Congreso nunca atendió el pedido para el desarrollo del Pleno Mujer. Lo que hubo ayer fue más bien el Pleno Mamani: una sesión convocada de manera extraordinaria con la agenda única de suspensión de 120 días del legislador de Fuerza Popular Moisés Mamani, por incurrir en tocamiento indebido contra la ciudadana Lana Campos, trabajadora de la aerolínea Latam.

La sanción fue aprobada con 94 votos de todas las bancadas, incluyendo Fuerza Popular. Solo votaron en abstención los fujimoristas Modesto Figueroa y Mártires Lisana. El informe de la Comisión de Ética será enviado ahora al Ministerio Público y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Y es que se trata apenas de un primer paso. Ayer mismo, legisladoras como Tania Pariona, Marisa Glave e Indira Huilca, exigieron el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani para que responda ante la justicia, en el marco de la investigación que ya inició la fiscal del Callao Jacqueline Pérez.

En diálogo con La República, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, explicó que dependerá de la Mesa Directiva y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la priorización de este proceso, cuando inicie la segunda legislatura, en marzo del 2019.

Defensa prehistórica

El congresista fujimorista Moisés Mamani ayer insistió en su inocencia y reiteró que la sanción era una suerte de represalia por haberse enfrentado a la corrupción, esto último en alusión a los videos que grabó en coordinación con su bancada para concretar la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

No fue ese argumento, sin embargo, lo que generó indignación en el Hemiciclo, sino el que ensayó su defensa legal. El abogado Martín Piaggio expresó que, “por una cuestión forense y científica”, un tocamiento indebido contra una mujer no se produce de arriba hacia abajo de la cintura, sino al revés.

“La señorita afectada refiere que ella había sido tocada de la cintura para abajo, cuando de la experiencia forense y del análisis de revisión de algunos casos, el tocamiento indebido no se da de la cintura hacia abajo, sino se da en sentido inverso”, dijo, generando molestia en el Hemiciclo.

Nueva denuncia

Durante el Pleno, todas las bancadas deslizaron discursos en contra de la violencia de la mujer, incluyendo Fuerza Popular. Lo que no esperaban en este grupo parlamentario fue la denuncia pública que hizo la legisladora Paloma Noceda.

La congresista evocó una reunión del 2016, cuando aún pertenecía a Fuerza Popular y fue víctima de un miembro de este grupo. “Yo estaba sentada, dando la espalda, y viene ese colega (...), y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello”, narró. “Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, me generó asco, vómito”, expresó, sin detallar el nombre del agresor.

La denuncia generó el respaldo público de varias legisladoras en el Pleno. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, informó haber dado las disposiciones para que la Procuraduría del Parlamento se ponga a disposición para que pueda realizar las denuncias éticas y legales.