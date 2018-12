José Luis Lecaros: “En mi gestión en el Poder Judicial no habrá un Hinostroza más”

El nuevo presidente del Poder Judicial asume el desafío en medio de una situación particularmente crítica por lo descubierto en los 'CNM Audios', pero también por la oportunidad que puede resultar volver a generar confianza en la ciudadanía. En esa línea, Lecaros inicia su gestión marcando una singular postura en torno al polémico caso.

¿Cómo toma su elección con solo seis votos de sus colegas?



No lo tomó como un rechazo a mi elección, sino a la Sala Plena, por la no reelección del doctor Víctor Prado. Ellos tomaron esa decisión días antes. Si ellos votaban, de repente el resultado era otro.

¿Cuál es su patrimonio?



Tengo dos departamentos de regular tamaño, 180 metros y otros dos departamentos de 80 metros, cada uno. Es mi patrimonio inmobiliario, que no es gran cosa. Una cuenta en el banco, dónde tendré unos 10 mil dólares.



Entonces, ¿por qué se cuestiona su patrimonio?



Porque yo declaro todo. A los que tienen que investigar es a los que no declaran. A mí, el 2009 me investigó la Contraloría y le mostré, al centavo, cada uno de mis ingresos. El CNM también me ha investigado dos veces.



Usted fue elegido con el voto de un magistrado cuestionado por los audios de la corrupción. ¿Tiene algún acuerdo con él?



Ningún acuerdo. Uno de ellos me apoyó, pero sin ninguna condición, ni yo les he ofrecido absolutamente nada. Me ha apoyado porque sabe que soy una persona institucionalista, que voy a defender al Poder Judicial y todo lo que sea justo.



Le preguntaba esto, porque el doctor César Hinostroza adquirió poder luego de una elección.



Los que tuvieron la gestión en esa época deberán explicar por qué le dieron la presidencia de una sala. En mi gestión no habrá un Hinostroza más.

Usted habla de revisar los nombramientos de jueces supremos provisionales, ¿cómo lo hará?



Hay que evaluar las sentencias para ver a quien se trae. Pero más que el conocimiento es la honestidad. Nada ganamos con sabios que sean sinvergüenzas, son más peligrosos que un ignorante que es sinvergüenza.



El hoy encarcelado juez César Hinostroza tenía el primer lugar en el cuadro de méritos a nivel nacional.



Era un hombre muy estudioso, muy hábil. He escuchado un audio con el abogado de Oviedo donde dicen que era un genio. Efectivamente, es un hombre inteligente y estudioso, pero sin valores... eso es muy peligroso.



Este domingo habrá un referéndum. ¿Cómo ve el tema de la Junta Nacional de Justicia?



Es más de lo mismo. Lo que se va a diferenciar es por el origen de sus miembros. Ahora, la Junta va a ser nombrada por esta comisión especial que preside el defensor del Pueblo y que integran el fiscal de la Nación y los presidentes del TC y del PJ. Necesitamos gente honorable, proba y con conocimientos. En la Junta deben estar los mejores y más honestos juristas. Son pocos, pero esos pocos deben estar.



¿Qué planes tiene al asumir la presidencia?



Una de mis primeras acciones será disponer que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial evalúe el desempeño de los jueces de la Sala Penal Nacional. Algunos de sus miembros no sé con qué criterios fueron nombrados y permanecen allí desde hace años y su desempeño no es del todo correcto.



¿Hay algún motivo especial para que esta sea su primera medida?



Nada en particular. Hay allí un juez muy famoso. La ciudadanía lo aplaude, pero muchos juristas dicen que sus resoluciones están mal. Yo no puedo decir si está bien o está mal. Hay una sala que tiene 10 absoluciones de las cuales la Suprema ha anulado nueve. Otra que está a dedicación exclusiva de un caso y ya tiene cuatro años en un juicio. Eso no es posible.



Se pueden pensar que esta medida tiene la intención de afectar algún caso específico.



No, en lo absoluto. Le he puesto ejemplos. Allí se ven casos tan emblemáticos e importantes que debe haber una transparencia absoluta tanto, en la forma en que son nombrados estos jueces como en la administración de justicia. Esto no es una amenaza. Será el Consejo Ejecutivo, elegido desde antes de mi elección, el que evalúe. Nadie es imprescindible en el Poder Judicial. Todos somos reemplazables.

Hay mucha desconfianza en la ciudadanía por la crisis generada por los audios.



Se ha pintado una crisis que no es tan cierta. La conducta aislada de un juez de la Corte Suprema y dos o tres jueces de una Corte Superior no pueden afectar el prestigio de 3.500 magistrados a nivel nacional. Los audios que he escuchado del doctor Hinostroza con algunos jueces supremos si bien muestran cierta amistad entre ellos, son conversaciones inocuas, no veo un contenido penal ni faltas éticas, solo conversaciones amicales.



¿Cómo ve los casos de violencia de género y cómo afrontará el Poder Judicial esta situación?



Creo que el aumento de penas no tiene un efecto disuasivo. El número de mujeres asesinadas por sus parejas ha aumentado muchísimo. Eso demuestra que las penas altas no son disuasivas, de modo que de lo que se trata es de educar a los niños, desde la cuna, desde la casa, que aprendan a respetar.



El Poder Judicial tiene pendiente resolver la demanda sobre el Currículo Escolar.



No es mi área. Esta en lo Constitucional. Entiendo que hay una triple discordia. Ojalá se resuelva pronto y la ciudadanía tenga una respuesta. Esta es una decisión trascendente para la educación de los niños.