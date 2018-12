Nuevo presidente del PJ defiende a Gonzalo Chávarry de acusaciones

Después de haber sido elegido como nuevo presidente del Poder Judicial, el magistrado José Luis Lecaros tuvo palabras de respaldo para el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, vinculado a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y cuya posible investigación está estancada en el Congreso.

Ante una pregunta directa, el magistrado consideró que “no hay nada irregular” en los audios que protagonizó Chávarry con el exjuez César Hinostroza, hoy detenido en España.

“El doctor Chávarry era presidente de la Academia de la Magistratura e Hinostroza el vicepresidente. Eso hacía que trabajaran juntos. Indudablemente tomaron acciones. Hay un audio en donde están hablando sobre un funcionario de la academia para ver si lo remueven o no lo remueven, yo no le veo nada de irregular a eso”, expresó.

En entrevista a canal N, José Luis Lecaros agregó que los cuestionamientos a Gonzalo Chávarry, así como los pedidos de renuncia, son parte de un “ataque”.

“En realidad al doctor Chávarry yo no le veo mayor objeción. No soy quien para respaldar o no respaldar, pero yo no veo motivos atendibles para el ataque que está sufriendo”, manifestó.

Así, Lecaros dio su apoyo a Gonzalo Chávarry, quien asumió el cargo en julio pasado.

“En los audios que he escuchado por la prensa, yo no veo ninguna irregularidad”, insistió.

Lecaros brindó estas declaraciones después de haber recibido ayer las felicitaciones de Chávarry por haber sido elegido presidente del Poder Judicial.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Ministerio Público escribió: “Mi más sincera felicitación al doctor José Luis Lecaros Cornejo por su reciente elección como Presidente del @Poder_Judicial_ para el período 2019-2020, deseándole éxitos y parabienes en la gestión que le ha sido encomendada”.

José Luis Lecaros asumirá como presidente del Poder Judicial en enero próximo, en reemplazo de Víctor Prado Saldarriaga.

IDL manifiesta preocupación

- El Instituto de Defensa Legal emitió un comunicado para advertir que la elección de José Luis Lecaros como presidente del Poder Judicial pone en peligro la lucha contra la corrupción que se viene emprendiendo en las instituciones de justicia del Perú. Esto debido a que dos de los votos que recibió a su favor fueron de sendos magistrados que se encuentran comprometidos en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’: Aldo Figueroa y Ángel Romero.