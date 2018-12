José Lecaros: perfil y cuestionamientos del nuevo presidente del Poder Judicial

Humo blanco en el Poder Judicial. José Luis Lecaros Cornejo, en medio de una dudosa votación, fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2020 en reemplazo del interino Víctor Prado Saldarriaga.

Con siete (7) votos en blanco, uno viciado, cuatro (4) a favor de Elvia Barrios y seis (6) para José Luis Lecaros, la Sala Plena de la Corte Suprema -con dieciocho (18) magistrados- eligió al nuevo representante del Poder Judicial.

Irrumpiendo en el historial judicial de José Luis Lecaros, hallamos que nació en Arequipa y es abogado de la Universidad Católica de Santa María del mencionado departamento. Además ha sido presidente de la Corte Superior de esta región en el 2001. Recién llegó a la Corte Suprema el año 2007.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa durante su período como magistrado. Pese a que no es un delito contar con un alto patrimonio, teniendo en cuenta quienes lideraron este ranking -según sus declaraciones juradas- no es nada desafortunado ingresar en el terreno de la especulación.

Precisamente en mayo de 2016 el portal Ojo Público elaboró una estadística de los jueces con mayor patrimonio. El primer lugar lo encabezó el ex juez supremo, hoy en una cárcel de Espala, César Hinostroza Pariachi con un monto ascendente a 2 millones de soles. A su mano derecha, en el segundo lugar, se ubicó Ramiro de Valdivia, quien fue condenado a una pena de 4 años de prisión suspendida por sus reuniones secretas con Vladimiro Montesinos.

Acerca de César Hinostroza, hace algunos meses señaló: "Por lo menos en mi caso, yo sabía lo que era Hinostroza desde hace más de 10 años. En la Corte Suprema se sabía quién era Hinostroza desde hace más de 10 años".

El podio lo completó José Luis Lecaros, conocido por haber juzgado al expresidente Alberto Fujimori durante la década pasada y por ser uno de los magistrados con gran movimiento inmobiliario. Como juez supremo instructor, Lecaros abrió un proceso al expresidente Alberto Fujimori por los delitos de lesa humanidad, peculado y asociación ilícita para delinquir y abandono de cargo.

Caso Accomarca

Este año dos jueces de la Sala de la Corte Suprema fallaron en contra de la sentencia a los militares que asesinaron a 61 pobladores indígenas de Accomarca, Ayacucho. Se trató de los magistrados Juan Chaves y José Lecaros.

El 2016 la Sala Penal Nacional emitió una sentencia de 25 años contra el exjefe militar de Ayacucho, Wilfredo Mori. Este fallo necesita de cuatro votos que ratifiquen la medida. Según Carlos Rivera abogado de IDL, luego de la condena los militares apelaron a la Primera Sala Penal Transitoria integrada por cinco jueces.

Este año se conoció que la ratificación del fallo en esta sala integrada por cinco jueces, tuvo tres votos a favor de la sentencia y dos en contra. Entre los que se opusieron está el juez Lecaros.

Sanciones

Sin embargo, eso no es todo. En el historial de sanciones de José Luis Lecaros, interpuestas por el ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura detalla cinco expedientes:

- Resolución 424-2003-CNM en la que se declara su absolución a una acusación en el CNM. En dicha etapa, Lecaros aún era presidente de la Corte Superior de Arequipa.

- Resolución 072-2003-PCNM en la que se declara sanción menor por haber suscrito una resolución expedida en mayoría el 10 de abril del 2002, sin haber integrado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia el día de la vista de la causa. Lee la resolución aquí.

- Además de tres resoluciones de las cuales fue absuelto de cualquier imputaciones: 054-2004-PCNM (proceso disciplinario), 070-2004-PCNM (adelantar opinión) y 604-2012-PCNM (falta de análisis y motivación en resolver un caso).