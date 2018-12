Lección uruguaya

En una decisión ejemplar, el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez negó el período de asilo de Alan García, fijando un histórico precedente de respaldo a la lucha de A. Latina contra la corrupción y, al mismo tiempo, de defensa de asilo como institución humanitaria del derecho internacional.

Las razones que desgranaron el presidente Vázquez y el canciller Rodolfo Nin no admiten otra conclusión que un nítido respaldo a la democracia peruana y a sus instituciones. El mandatario uruguayo ha dicho que resolvió no conceder el asilo porque en Perú funcionan “libremente” los tres poderes del Estado, en una interpretación estrictamente jurídica. El canciller uruguayo explicó a su turno “que no es lícito conceder asilo a quienes se encuentren investigados por delitos comunes”.

La decisión uruguaya, de acuerdo a lo expresado por sus dos altos dignatarios, fue adoptada desoyendo los llamados de opiniones políticas y concluyó en un pedido a García para que abandone “inmediatamente” la sede diplomática en Lima “por sus medios” y “de la misma forma en que entró”. En ese punto, la posición del hermano país también ha sido principista en la medida en que reconocía que entregar al solicitante a un tercer país violaba la orden de arraigo que le impuso la justicia peruana en claro uso de las prerrogativas de un Poder Judicial que funciona sin interferencias.

El pronunciamiento de Uruguay defiende tanto el asilo como la lucha contra la corrupción, sentando jurisprudencia respecto a las autoridades de un país que por desempeñar o haber desempeñado un cargo político, politizan la acción judicial de la que son objeto como un recurso de escape.

Uruguay le ha dicho al Perú y al mundo que García no es un perseguido político sino un investigado por delitos comunes, y que no es cierto que el Gobierno peruano sea dictatorial. Si a la luz de esta posición principista se vuelve a leer la carta del solicitante, llena de invectivas contra el Gobierno y el presidente peruano, la conclusión es que el líder del Apra ha realizado un ridículo monumental y que su estrategia de evasión de la justicia ha fallado rotundamente.

Las instituciones peruanas han salido incólumes de este episodio; las cosas han vuelto al mismo punto del 17 de noviembre cuando García se presentó –eso se dice- a la residencia del embajador uruguayo pocas horas después de que un juez dictara contra él una orden de impedimento de salida el país.

El exmandatario debe digerir este revés y ponerse de verdad a derecho, algo que no hizo en los últimos años en las causas en que fue denunciado o investigado; en esos casos, se valió de amigos o militantes apristas para librarse de la actividad indagatoria, o utilizó aviesamente recursos legales para anular a sus investigadores, una combinación oscura de campañas políticas y maniobras procesales.

La primavera de la impunidad ha terminado para él; la justicia se ha impuesto demostrando su aspiración de ser igual para todos. Es una lección contra la soberbia.