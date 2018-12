“Priva al país de una clase política profesionalizada en el ámbito parlamentario”

El analista cree que la no reelección inmediata de parlamentarios limita la libertad al voto. Además, que los argumentos de equidad de esta reforma son fallidos porque no hay evidencias que demuestren que la no reelección de alcaldes y gobernadores solucione la corrupción. Apuesta por la renovación por tercios.

¿Por qué no está de acuerdo con la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

En principio no estoy de acuerdo con cualquier medida que limite la libertad del ciudadano que tiene para elegir a sus representantes. Me parece una medida negativa. Priva al país de una clase política que se pueda profesionalizar en el ámbito parlamentario.

Los argumentos del presidente Vizcarra apelan a un tema de equidad, en el sentido de que si no hay reelección para los alcaldes y gobernadores tampoco debería haber para los congresistas, ¿qué opina?

Pienso que es un argumento fallido porque no hay ninguna evidencia que demuestre que la no reelección de autoridades subnacionales ha sido positiva, más bien hay quejas en cuanto a lo contrario. La no reelección de presidentes obviamente se caía de maduro por lo que pasó en los 90 y es un tema sensible y necesario, pero la no reelección de gobernadores y alcaldes no creo que haya solucionado los problemas.

¿A qué problema se refiere que la no reelección de estas autoridades no ha solucionado?

No veo evidencia de que el problema de la corrupción fuera el de la reelección. Hay muchos alcaldes o gobernadores que entraban por un período y ya habían robado lo suficiente como para que incurran en algún delito. Hemos visto los casos de los cuatro alcaldes de Lima que están purgando carcelería, prisión preventiva y tampoco son reelegidos. Es un argumento muy endeble.

¿Dónde está el problema de tener un Congreso tan deslegitimado?

El problema, creo, radica principalmente en que el ciudadano vota sin informarse, lamentablemente. Por otro lado, hay un problema de representación geográfica, es decir, no sabes quién te representa a ti. Hay unas ideas de hacer distritos uninominales, en donde existe un congresista por determinada zona geográfica que fue propuesto por el Ejecutivo para la bicameralidad, pero que fue dejado de lado en el camino. Fue la primera vez que había una preocupación de variar la representación geográfica de los congresistas.

¿Si gana esta reforma después se podría reformularla y derogarla y, en todo caso, qué otras medidas se pueden hacer para mejorar la calidad del Congreso?

Efectivamente, en el Congreso del 2021 se podría reformular cualquiera de las reformas que se hagan ahora. En cuanto a lo segundo, yo optaría por la renovación por tercios, repensar la representación geográfica con circunscripciones o nuevos distritos electorales más pequeños como los microdistritos, de manera que cada zona de una región tenga representación en el Congreso. Lo otro es pensar, como lo propuso Fernando Tuesta, en que el Congreso se elija en segunda vuelta (junio) para que de esta manera se elimine este archipiélago de intereses que hay; y se fuerza a los partidos a negociar una coalición parlamentaria que les dé cierta estabilidad.

¿Qué tan real es que la no reelección generaría un costo alto para el país en el aprendizaje?

Sí, hay un costo. Incluso congresistas que uno ve ahora muy bien consolidados y bien instalados lo están recién del año. Te hablo de gente como los congresistas Alberto de Belaunde, la propia Marisa Glave, que en su primer año tuvo todo este problema de las peleas con Arana. Entonces, yo sí creo que se priva al país de tener a unos parlamentarios con experiencia parlamentaria.❧