Congresista difunde foto adulterada del presidente Vizcarra para atacar referéndum

Imprudencia. Al fujimorismo no solo le bastó con desfigurar la reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad en el Congreso, sino que ahora ha decidido invocar una postura en general para el Referéndum 2018.

En ese caso, el congresista Luis López de Fuerza Popular no tuvo mejor idea para difundir su posición que adulterando una foto del presidente Martín Vizcarra, principal impulsor de la consulta popular. El hecho es que el legislador intenta engañar a la opinión pública con una foto trucada que contradice la postura del gobierno para el referéndum.

En la imagen publicada en su cuenta de Twitter, el congresista muestra una foto de Martín Vizcarra posando con un polo negro en la mano. Sin embargo, el mensaje original fue modificado por la frase: "Este 9 de diciembre No, No, No, No", haciendo referencia a que se debería votar en contra de las cuatro reformas constitucionales. Una de ellas sobre la reelección de congresistas.

Asimismo, el resto de propuestas destacan por su importancia en cuanto al rumbo del país. Otra de ellas, que el congresista invoca a votar por el no, es acerca del control del financiamiento a partidos políticos, que, de haberse realizado en nuestro país, probablemente se hubiese podido evitar los casos de corrupción del caso Lava Jato.

Otra de las reformas es la conformación de una Junta Nacional de Justicia, que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura. Precisamente este organismo que estuvo involucrado en este grave caso de corrupción dentro del Poder Judicial denominado 'Audios CNM'.

Por último, el presidente Martín Vizcarra planteó el retorno a la bicameralidad en el Congreso, con la finalidad de mejorar el sistema legislativo en el Perú. Sin embargo, las comisiones en el Parlamento, con votos del Apra y del fujimorismo, modificaron la propuesta y le quitaron facultades al jefe de Estado, afectando directamente a la independencia de poderes.