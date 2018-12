Roque Benavides: “Usted puede estar seguro de que yo no soy candidato de ningún tipo”

Por: Víctor Caballero

¿Cómo demuestra la presunta campaña de destrucción contra el sector privado?

Yo me refiero específicamente al caso que se ha denominado como Los Cócteles, que vienen siendo investigados por la Fiscalía y donde nos han integrado a la Confiep y al señor Ricardo Briceño que, en el año 2011, ya era expresidente de la Confiep. Nosotros hemos explicado y demostrado con documentación que todos los aportes que hicieron más de 30 empresas a la campaña en favor de la empresa privada. Y, usted comprenderá, ese es el objetivo prioritario de la Confiep.

¿Y qué fue lo que pasó en la campaña electoral del 2011?

Esa campaña que se hizo en el año 2011 fue absolutamente bancarizada, absolutamente formal y los egresos de esa campaña fueron a los medios de comunicación que contratamos para esa campaña. La Fiscalía, como había un aporte de Odebrecht —que era bancarizado y que es totalmente transparente dentro de las 30 empresas o más que aportaron—, consideró incluir a la Confiep. Bueno, nosotros hemos explicado con detalle. El señor Ricardo Briceño ha ido a dar sus descargos. Sin embargo, se continúa con estas investigaciones. Lo han incluido dentro de estas investigaciones y nosotros, la verdad, no logramos entender qué cosa es lo que hay detrás de todo eso. Por eso decimos que hay un deseo de destruir a la Confiep y al señor Ricardo Briceño. Habiendo dicho eso, también es importante mencionar que es evidente que la Fiscalía tiene una influencia del IDL y del señor Gustavo Gorriti, del que ideológicamente discrepamos.

El presidente de ADEX, Juan Varillas, y el presidente de Comex, Alfonso Bustamante, niegan que exista persecución o campaña de destrucción contra el sector privado.

Es su opinión. Yo estoy viviendo esta situación de la Confiep y, por supuesto, a mí lo que me toca es defender a una institución como Confiep.

Usted fue citado por el fiscal José Pérez para rendir manifestación en marzo del 2019. Mucha gente sostiene que su denuncia sobre la presunta campaña de destrucción se debe a este hecho.

No, no, no. Usted está especulando, discúlpeme. La verdad es que la citación ya se ha dado con mucho tiempo de anticipación. Las 500 personas que está citando el fiscal no tiene nada que ver. A mí se me cita porque el fiscal sostiene que hubo una reunión en compañía de Minas Buenaventura a la cual yo no asistí. Y porque insisten en que tienen que tomar mis declaraciones y yo iré a darlas sin ningún problema. No, no. Yo estoy en la defensa de la Confiep y del buen nombre del señor Ricardo Briceño.

Usted dio una entrevista en la que sostuvo que “no se atreve a descartar” que en el 2021 pueda ser candidato.

Son absolutamente especulaciones. En esa entrevista yo digo claramente que no estoy en candidatura alguna. Así que, a la insistencia del periodista que yo pueda decir que evidentemente no puedo asegurar nada, es otra cosa. Pero yo descarté totalmente. Yo no estoy en candidatura. Lo que yo sí haría, si usted me permite, es sugerir que los fiscales y jueces que están tan en boga hoy en día no puedan lanzarse a la política dentro de, por lo menos, un periodo después de haber dejado la Fiscalía y el Poder Judicial. Yo creo que eso sí, en el caso mío, usted puede estar seguro de que yo no soy candidato de ningún tipo.

¿Cree que algunos de los jueces y fiscales que participan en los casos García y Fujimori tienen aspiraciones políticas?

No lo sé. La verdad es que eso habría que preguntarles a ellos. Lo que es evidente es que la cobertura que se está dando a estos procesos es realmente excepcional. Y eso tendrá también que contestar la prensa. ¿Por qué está haciendo eso? Yo creo que la entrevista, más que poner todos estos temas, era por las propuestas que está haciendo la Confiep con respecto a la lucha contra la corrupción y Empresarios por la integridad. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar conversando, en vez de estar haciendo tantas especulaciones.

Lo que buscamos es conocer el contexto de sus propias declaraciones.

Si usted me permite, yo quisiera solamente dar un poco las propuestas que hemos hecho en la presentación. Mucha gente no sabrá que, con iniciativa de la Confiep y un grupo de gremios, hemos creado el Consejo Privado Anticorrupción para luchar contra la corrupción tanto privado-público como público-público y como privado-privado.

¿Cuál es el planteamiento concreto que ha hecho la Confiep al respecto?

Un planteamiento para una ley en el Congreso para penalizar la corrupción entre privados. Y no solo eso, sino que todos los gremios que son parte de la Confiep han firmado códigos de ética que nosotros vamos a exigir que se cumplan. Adicionalmente a eso está la propuesta de Óscar Espinoza sobre la creación de Empresarios por la integridad que nosotros, individualmente, porque son individuos los que conforman Empresarios por la integridad, hemos firmado porque estamos convencidos de que esa es la forma de luchar contra la corrupción.

Hemos visto imágenes de la hija de Alan García sosteniendo un periódico con sus declaraciones que alegan una persecución y una campaña de destrucción. ¿Usted cree que existe una persecución política contra Alan García?

No existe persecución política tradicional desde el Ejecutivo ni del Legislativo. Lo que nosotros hemos destacado es el hecho de haber aclarado todos los temas que involucraban a la Confiep y que, sin embargo, siguen mencionando a la Confiep en todas estas audiencias. Eso es lo que nos lleva a suspicacias. Nosotros no hemos dicho que hay persecución política de la tradicional, como pretenden utilizar mis declaraciones. Yo ni siquiera conozco a la hija de Alan García Pérez.

Ya compartió su posición sobre la Confiep, ¿pero sobre el caso García? ¿Usted cree que existe una persecución política contra Alan García?

No, el caso de Alan García tendrá que verlo el Poder Judicial. No me corresponde a mí pronunciarme sobre esto. Yo no tengo una formación legal como para poder pronunciarme sobre el caso de Alan García.