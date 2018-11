CADE 2018: Julio Velarde señaló que la corrupción no afecta a la economía

El desarrollo del CADE Ejecutivos 2018 reúne en este evento a diversos actores empresariales del país así como a otros funcionarios en Paracas. En este contexto, el presidente del BCRP, Julio Velarde, se pronunció acerca de los últimos sucesos y casos de investigación que se siguen en el país por casos de corrupción.

"Es una situación complicada. Esperemos que la conferencia (sobre la lucha contra la corrupción) dé algunas luces. Creo que (la corrupción) no afecta a la economía, pero más bien es importante combatirla", destacó el titular de esta institución.

Asimismo, sus intervenciones, en lo sucesivo, se refirieron más al ámbito económico del país puesto que, según su perspectiva, la inversión pública había crecido casi en 30% en octubre y que en noviembre esta tendencia continúa, "lo que ayuda a la construcción, la demanda de cemento".

Sus afirmaciones llegan, además, en un escenario en el que la constructora brasileña Odebrecht ha cubierto a cuatro expresidentes en casos de corrupción y con indagaciones que aún no culminan para hallar la ruta del dinero ilícito con que se financiaron campañas presidenciales como con Keiko Fujimori, adjudicación de obras como con Alejandro Toledo y Alan García, entre otros.

Como se recuerda también, Velarde mencionó durante un foro organizado por la Confiep, que el presidente Martín Vizcarra no estaba preparado para la conducción del país. No obstante, hace unas semanas se rectificó y destacó que lo que quiso decir era que "no tuvo tiempo para preparar un plan de Gobierno" y que no había sido tan claro en sus afirmaciones.

En el CADE 2018 también se presentó el último miércoles el presidente de la Confiep, Roque Benavides, quien destacó que, al enterarse de las coimas brindadas por Odebrecht, se solicitó la renuncia del exsuperintendente en el país de la empresa brasileña, Jorge Barata.