Arequipa: Javier Ísmodes y su socio del cheque de los US$ 30 mil

Arequipa. Hace dos meses, el postulante al Gobierno Regional de Arequipa, Javier Ísmodes Talavera, dijo que el abogado Giuliano Delgado era ajeno a su campaña política. Todo indica que mintió.

La República tiene un registro fotográfico de la presencia de Delgado en diversas actividades proselitistas del líder de Arequipa Transformación. Ayer se le vio en una conferencia de prensa oficial de Ísmodes.

Pero ¿quién es Giuliano Delgado, al que Ísmodes ha negado como Pedro a Cristo?.

Este abogado emerge públicamente en 2014, en la anterior campaña regional que Ísmodes perdió frente a Yamila Osorio. Era un colaborador muy cercano, casi su lugarteniente.

En reiteradas oportunidades, el candidato regional (en ese entonces por Arequipa Renace) culpó a este medio de su derrota por una publicación efectuada en noviembre de 2014. Se trató de la revelación del ciudadano norteamericano Humberto Rendón Estremadoyro, quien denunció una estafa de 30 000 dólares. Rendón había acudido al estudio de abogados Muñiz, Pérez-Taiman para que lo ayuden con un cambio de uso de un terreno para desarrollar un proyecto inmobiliario en las riberas del río Chili. Ísmodes era el director-gerente de dicho bufet y Delgado uno de sus abogados.

El contrato lo firmó Delgado por el lado del estudio de abogados. Después de casi dos años de trámites, no prosperó la gestión ante la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ante ello, Rendón pide la devolución del dinero. Ísmodes y Delgado se niegan. Ambos sostuvieron, y lo siguen reiterando hasta ahora, que los US$ 30 000 ingresaron al estudio Muñiz. Para defender su versión, se amparan en un recibo de caja emitido por esta organización.

Sobre estos hechos, el estudio jurídico se ha pronunciado. Ha reiterado que ellos jamás cobraron los 30 000 y han sostenido que el comprobante fue falsificado. Pero Ísmodes los ha retado a hacer un peritaje para probar la autenticidad del documento. Entonces, ¿a dónde fue a parar la plata de Rendón?

Cheque manda

Después de cuatro años, La República accedió a un documento clave: la copia del Cheque de Gerencia N.° 08428113 del Banco de Crédito emitido el 14 de marzo del 2013. Este lo gira Rendón a nombre de Giuliano Delgado y, horas después, fue cobrado por el abogado.

Delgado admite haber hecho efectivo el cheque y entregado el dinero al estudio Muñiz. Los voceros de esta organización desmienten a Delgado y aclaran que los honorarios facturados a sus clientes se efectúan a la cuenta bancaria del estudio. Esa potestad no la tienen los abogados del bufet.

Negación absoluta

La República entrevistó a Ísmodes sobre este tema. Mantiene la versión de hace cuatro años, que el estudio Muñiz cobró el dinero.

"Nunca tuve acceso a chequeras, cuentas ni recibos, porque había una administradora y un cajero”, añadió. "No firmé ningún contrato. No tengo que responder por obligaciones de terceros. El cheque no salió a nombre mío”, agregó ofuscado.

Cuando se le mostró una copia del cheque a nombre de Delgado, dijo: "No Soy Giuliano Delgado, la responsabilidad es individual, no tengo nada que ver con lo que hagan mis socios".

Sin embargo, la versión del candidato es contradictoria. Pese a tener la responsabilidad del estudio Muñiz en ese entonces, admite que nunca le preguntó a Delgado sobre el destino de los 30 mil proveniente de un cliente que denunció una estafa públicamente.

¿Cómo es que este abogado, supuestamente causante de la divulgación de la noticia de la estafa que lo perjudicó, sigue asociada a él? El líder de Arequipa Transformación dijo que éste ya no colaboraba.

Pero Delgado no solo trabaja en el nuevo estudio jurídico fundado por Ísmodes, también se lo ha visto muy cerca en la actual campaña. En el primer debate regional, organizado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa, se le vio cerca a la comitiva de Ísmodes. En los debates de la segunda vuelta, también aparecen juntos. De igual forma, el miércoles pasado, en el debate de las universidades, Ísmodes y Delgado están juntos. Muy horondo, "al abogado del cheque" se le vio en una conferencia de Arequipa Transformación. Cuando se le preguntó sobre su participación, negó ser parte del equipo de campaña de Ísmodes: "Lo apoyo como amigo, nada más".

Amenaza con denunciarnos por obtención de cheque

Giuliano Delgado amenazó con denunciar a este medio por levantarle el secreto bancario, una acusación que no tiene pies ni cabeza: un cheque a su nombre no significa haber accedido a su secreto bancario."Si ustedes no dicen de dónde sacaron la copia, hay que ver su situación legal. Ese cheque afecta mi secreto bancario”, apuntó.

Lo que sí contó Delgado es que efectivamente el cheque se emitió a su nombre. Indicó que no era la forma regular, pero que así se hizo. “Fui al banco, lo cobré en efectivo y luego lo llevé al estudio Muñiz”, aseguró.