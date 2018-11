Balbuena: “Hemos detectado el caso y evitado que se devengue un sol al Estado”

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, se presentará este martes ante el Congreso de la República, tras la cuestionada licitación que llevó a la renuncia del viceministro Luis Villacorta.

Patricia Balbuena recalcó que está asumiendo con responsabilidad la situación y rechazó que esta se pueda comparar con el caso del exministro Jorge Cuba, del gobierno de Alan García.

“Estamos asumiendo con responsabilidad y frente al problema estamos actuando. El tema es enfrentar, resolverlo y evitar que se genere un daño en agravio al Estado. Hemos detectado el caso, evitado que se devengue un sol al Estado y estamos en el proceso de sanción contra todas las personas involucradas”, expresó.

“Me parece incomparable lo que está pasando con el caso del exviceministro Cuba al cual nunca se le destituyó, no se le sancionó, del cual nadie sabía nada, y que después recién de recibir millones de dólares hubo una reacción”, sostuvo Patricia Balbuena en ATV.

Balbuena enfatizó que “esto no puede ser usado para tratar de encubrir otras situaciones y distraer a la opinión pública”, en referencia al pedido de asilo diplomático del expresidente Alan García.

En esa línea, negó ser una persona corrupta y aseveró que la posición del Ejecutivo es luchar contra estos actos. Además, indicó que no dejará el cargo a menos que el presidente Martín Vizcarra lo requiera.

“Yo no soy corrupta, tengo 20 años de trabajo en el Estado”, dijo. “Mi cargo siempre va a estar a disposición. Cuando quien me ha designado que es el presidente de la República considere que yo ya no debo estar en el cargo”, añadió.

La ministra precisó que con el ahora exviceministro no tiene ningún vínculo pasado y lamentó el abuso de confianza de este. También, contó que al detectar la falta habló con Villacorta y este dijo que “no sabía nada”, pero al confirmarse el acto de irregular le pidió su renuncia inmediata.



“La corrupción existe en el Perú y está instalada en las instituciones, lo que tenemos que hacer frente a eso es no permitir que se produzcan los hechos vulneratorios. Frente a esos casos hay que detectarlos, hay que evitar el perjuicio al Estado y sancionarlos”, anotó Balbuena.