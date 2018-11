Rechazo al Congreso se mantiene por blindaje a políticos procesados

La imagen del Congreso no levanta la cabeza. La tensa situación judicial por la que atraviesan los líderes de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y del Apra, Alan García, más la defensa que expresan diariamente sus parlamentarios en el Hemiciclo a estos políticos procesados, solo ha contribuido a consolidar la desaprobación ciudadana al Legislativo.

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) recopiló las opiniones de la ciudadanía entre el 17 y 20 de noviembre. El resultado para el Parlamento fue predecible: el 84% de la población ratifica su rechazo a esta institución. Las zonas del país donde esta percepción se mantiene por amplia mayoría es en el sur con 92% y en Lima donde llega a 88%.

Para el analista político Arturo Maldonado, esto es consecuencia de la defensa de los congresistas fujimoristas y apristas a sus líderes investigados por el caso Lava Jato, la dilatación del debate de la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el blindaje al congresista Héctor Becerril en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la inmunidad parlamentaria del legislador Edwin Donayre, que no es levantada pese a que tiene una condena de seis años por el ‘gasolinazo’.

“Hay sensación de incomodidad. La desaprobación al Poder Legislativo va de la mano con el rechazo a Keiko Fujimori y Alan García”, explicó.

Rechazo a Salaverry

Por otra parte, aunque el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha tenido un comportamiento distante a la bancada naranja, el 66% de los encuestados no respalda su gestión como titular de la Mesa Directiva del Legislativo.

No obstante, Maldonado consideró que las cifras del exaprista no son alarmantes. Recalcó que esto se debe a que el exvocero de FP no integra el núcleo duro del fujimorismo.

Desempeño y conflicto

En cuanto a la fiscalización que realiza el Congreso al Gobierno, el 48% de consultados sostiene que lo hace mal. Mientras que el 55% señala que los proyectos de ley aprobados en el Parlamento son pésimos y el 60% percibe que el Legislativo no tiene una adecuada comunicación con sus representados.

Respecto a la relación entre el Legislativo y Ejecutivo, el 50% percibe que es conflictiva, el 30% que es tensa, pero avanza y el 6% la califica de cordial. Maldonado enfatizó que, en estos últimos días, quienes también perjudicaron la afinidad entre ambos poderes son los voceros del Partido Aprista y opinólogos vinculados al fujimorismo.

Claves

Agenda única. Arturo Maldonado precisó que el tema de la corrupción es el que domina la agenda en la ciudadanía, a pesar de que varios parlamentarios critican al Gobierno por la reconstrucción y el incremento de los índices de anemia.

Distintos papeles. El analista señaló que la ciudadanía interpreta que Daniel Salaverry tiene una posición más serena cuando es titular del Congreso a diferencia de su desempeño como integrante de la bancada naranja. Esto no sucedía en la gestión de Luis Galarreta.