Liderazgo y demandas

La reciente encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que publicó La República, confirma las tendencias principales respecto a la lucha contra la corrupción y el desempeño de las autoridades e instituciones. Al mismo tiempo, se advierten nuevas tendencias que se presume se harán más consistentes luego del referéndum del 9 de diciembre.

La primera lectura es que el presidente de la República, Martín Vizcarra, mantiene el liderazgo y su desempeño es reconocido mayoritariamente (57%), aunque ese liderazgo empieza a ser exigido por una opinión pública que muestra nuevas expectativas.

Los peruanos reconocen el papel del Gobierno y del presidente en la lucha anticorrupción, pero creen que existen desafíos pendientes por atender. Entre ellos se cuentan la situación económica en el norte, los servicios de salud, y la seguridad ciudadana.

En relación a estos problemas, luego de un pico en octubre, aumenta el porcentaje de quienes no creen que Vizcarra tenga un plan claro de desarrollo (de 41% a 47%) y se reduce el número de quienes creen que sí lo tiene (de 49% a 44%).

También hay más peruanos que sostienen que el Gobierno ha avanzado poco o nada en la reconstrucción de zonas afectadas por El Niño Costero, un porcentaje ahora del 68%, en tanto que el 61% cree que nuestro país está creciendo poco o nada en lo económico.

La opinión pública da por confirmada sus percepciones sobre la corrupción, los procesos judiciales y la actitud de las instituciones. No ha variado sus percepciones negativas respecto al papel del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y positivas sobre el fiscal José Domingo Pérez, y sobre el compromiso con el caso Lava Jato por parte del fujimorismo y el Apra.



Tampoco ha evolucionado positivamente la percepción sobre los otros políticos; la aprobación de estos es baja y no supera los dos dígitos; lo que coloca a Vizcarra como un liderazgo predilecto en medio de una crisis profunda. Sucede, no obstante, que los ciudadanos creen que debe existir un segundo plan más integral de cara al futuro y esa demanda está dirigida al Gobierno y especialmente al presidente.

Entre los desafíos nacionales se tienen dos muy sensibles, uno de larga data y otro reciente. El primero, la demanda ciudadana por seguridad es reiterada, en realidad reaparece, porque estuvo un tanto oculta durante los meses de la crisis de la corrupción luego del estallido de los audios del CNM; la otra, los problemas de la economía aluden no a las cifras macro respecto del crecimiento del PBI, inflación o déficit fiscal, sino a datos específicos sobre el empleo, inversión privada y la desaceleración de algunos sectores de la economía.

Es importante tener presente que el largo período de exposición de la crisis, con hitos sucesivos en octubre y noviembre, no tiende como se ha señalado a que la crisis “contagie” a otros sectores. Lo que la encuesta de IEP señala es que, estabilizadas o confirmadas las percepciones ciudadanas respecto a lo urgente y conocido, la opinión pública considera que la otra parte de la agenda debe ser también objeto de atención y cambios.