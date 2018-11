Víctor Prado Saldarriaga: "El Perú es democrático, con autonomía plena de poderes"

Los recientes casos de investigación por corrupción, lavado de activos y otros delitos han puesto de manifiesto la actuación de jueces y fiscales en los últimos meses frente a actores políticos de la magnitud de Keiko Fujimori y el expresidente Alan García.

En este sentido, el titular del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, quien se mantendrá en el cargo hasta diciembre de este 2018, brindó una entrevista a El Comercio y destacó que, en el caso de que Uruguay brinde el asilo diplomático al exmandatario aprista, "a cualquier país del mundo le decimos que el Perú es democrático, con autonomía plena de poderes".

Así, frente al contexto de diversas declaraciones y posturas de que en el país no existe un Estado de Derecho o no se respetan las garantías constitucionales, Prado Saldarriaga asumió una opinión clara con respecto al tema como lo tuvo también el presidente Martín Vizcarra al declarar que no existen perseguidos políticos en el Perú.

Asimismo, enfatizó en que el PJ es una institución autónoma y que "no estamos vinculados a ninguna orientación o decisión política". En relación a las prisiones preventivas que se dictaron por el Caso Cócteles y que tuvo como uno de sus principales protagonistas al juez Richard Concepción Carhuancho, indicó que "son decisiones que solo le competen a cada juez que se hace responsable".

Por último, agregó que la prisión preventiva "es una medida coercitiva que está regulada legalmente", apoyada también sobre jurisprudencia regulada por el Tribunal Constitucional.

Cabe precisar que el magistrado destacó su postura en relación a la creación de la Junta Nacional de Justicia de cara al referéndum 2018 de este 9 de diciembre, puesto que "no se ha podido destituir a jueces con pedido de destitución, siguen sentados en sus oficinas y van a votar en estas elecciones [de presidente del PJ]".

En cuanto a sus pedidos de apartar a otros magistrados, es preciso recordar que el Congreso aún no atiende su pedido a recibir facultades extraordinarias para realizar estos cambios ante la desactivación del CNM.