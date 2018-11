Candidato Wilson cuestiona financiamiento de campaña de Benavente

“Mi competidor ha sido persona de confianza del ex gobernador cusqueño Hugo Gonzáles Sayán (2007-2010), quien estuvo preso por corrupción”, afirmó Wilson.



Además, el candidato de Restauración Nacional cuestiona que Benavente haya sido director de Comercio y Turismo, y de la Gerencia de Desarrollo Económico, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), durante la gestión del gobernador Gonzáles.



Como se recuerda, en el 2011, Hugo Gonzáles Sayán fue condenado a 8 años de cárcel por actos de corrupción. Cometió actos irregulares en el mantenimiento de 13 carreteras junto con la empresa JS, la que terminó dejando a su suerte las obras.

Por su parte, Jean Paul Benavente deslindó responsabilidad por los actos de Gonzáles.

“Los problemas de corrupción que tuvo Gonzáles fueron por unas carreteras que no tenían nada que ver con mis funciones y competencias en la Gerencia de Desarrollo Económico. Fui funcionario (de su gestión), pero eso no implica que yo haya estado involucrado en las cosas que le imputaron”, explicó Benavente, candidato por Acción Popular.

“El señor Wilson es aprista. El APRA está cuestionado sobre todo en Cusco y en todo el Perú. Ellos tienen ahorita la peor imagen para poder ser competidores en una elección. Al tener esa mala imagen la única estrategia que tienen es malograr mi imagen, haciéndome ver peor que ellos. Esa es su intención”, fue su argumento.

El amigo de todos

Luis Wilson también denunció que la campaña de Benavente es costosa y no se sabe de dónde proviene el dinero que invierte. Además, aseguró que las camionetas que Benavente emplea para su campaña pertenecen a los proveedores del actual Gobierno Regional del Cusco.

“Su campaña está llena de recursos, llena de camionetas, llena de publicidad. Es una campaña que no corresponde a su sueldo ni al de sus colaboradores. Entonces la sospecha es alta. Las camionetas que usa pertenecen a proveedores del Gobierno Regional. A nosotros nos preocupa que el gobierno regional Edwin Licona Licona, que está lleno de denuncias de corrupción, esté apoyando a este candidato (Benavente)”, dijo Wilson.

Benavente se justificó con el argumento de que la publicidad de su campaña es un favor de sus seguidores, que lo apoyan porque confían en él y saben que será electo. Similar argumento dio sobre el cuestionamiento de los vehículos.

“Mi campaña es franciscana. Lo que pasa es que ahora, como la gente siente que somos una propuesta que probablemente ganemos, hay una efervescencia en toda la región con la cual recibimos un apoyo en banderitas, gigantografías, y ese tipo de cosas”, arguyó.

“Las camionetas son de profesionales, de mis alumnos de la maestría, etc. Son profesionales, y quieren apoyar mi candidatura porque creen y confían en mí. No estoy identificando si son proveedores de la región o no, pero nosotros no tenemos ninguna vinculación con proveedores. No vamos a aceptar ninguna pre condición ni nada relacionado a deber favores a nadie”, dijo Benavente a La República.