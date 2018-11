Fiscalía interrogará por caso Odebrecht a hermano del ex presidente Sanguinetti

El Equipo Especial del Ministerio Público que investiga los sobornos pagados por la compañía Odebrecht, interrogará al ex funcionario de la sucursal uruguaya de la Banca Privada D’ Andorra (BPA), Andrés Sanguinetti Barros, señalado por dos colaboradores eficaces de la constructora brasileña como parte del mecanismo de distribución de coimas.

Odebrecht repartió sobornos a ex miembros del segundo gobierno de Alan García Pérez a quienes abrió cuentas en el BPA, con sede en el principado de Andorra.

Rodrigo Tacla Durán, quien fue abogado del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, de donde salía el dinero sucio para la entrega de coimas, y el letrado José Américo Spinola, cuyo estudio sirvió como fachada de la constructora simular pagos -entre ellos los US$ 100 mil que se le abonó a Alan García-, delataron a Andrés Sanguinetti Barros como una pieza trascendental en el engranaje de la maquinaria de corrupción de la empresa brasileña.

El interrogatorio se producirá coincidentemente en el contexto en el que García solicita asilo político al gobierno de Uruguay, después que el fiscal José Domingo Pérez recibió información de Odebrecht sobre el origen de los US$ 100 mil que le pagaron al ex presidente por una conferencia en Brasil. Odebrecht comunicó al fiscal que los dólares salieron del fondo sucio que manejaba el Departamento de Operaciones Estructuradas y que encargó a José Américo Spinola a cumplir con el desembolso a la cuenta del ex mandatario peruano.

Siendo el estudio del abogado Spinola usado por Odebrecht para la repartición de sobornos, evidentemente tiene conocimiento de las entidades que fueron usadas para dichas transferencias, y en esa línea mencionó al BPA de Montevideo y al ex funcionario Andrés Sanguinetti.

El BPA comunicó a las autoridades peruanas que ex funcionarios del segundo régimen de García recibieron en cuentas secretas transferencias de Odebrecht, entre ellos Jorge Cuba Hidalgo, Juan Carlos Zevallos, Santiago Chau Novoa, Mariella Huerta Minaya y Edwin Luyo Barrientos.

Sanguinetti laboró en el BPA de Montevideo entre 2006 y 2015, periodo en el que Odebrecht pagó los sobornos a los ex funcionarios del gobierno de García. También se detectó más de un millón de soles a nombre del amigo de Alan García y ex directivo de Petroperú, Miguel Atala Herrera.

Sanguinetti, quien se encuentra bajo libertad vigilada mientras Andorra tramita un proceso de extradición, ha explicado públicamente que era un funcionario de menor jerarquía que ni siquiera estaba en condiciones de abrir cuentas o transferir grandes sumas de dinero. Sin embargo, el delator Rodrigo Tacla Durán, quien operaba en España, ha detallado ante las autoridades que sostuvo encuentros en Barcelona con Andrés Sanguinetti en compañía de Luiz Eduardo da Rocha, directivo de Odebrecht.

José Américo Spinola también ha ubicado claramente a Sanguinetti en el sistema de corrupción de Odebrecht en su función como empleado de importancia de la BPA en Montevideo.

Sanguinetti estuvo preso por lavado de activos y luego de pagar una fianza de US$ 30 mil se encuentra con impedimento de salida del país hasta que Uruguay resuelva si lo entrega a las autoridades de Androrra, sede del BPA.

En recientes declaraciones, su medio hermano, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, lo defendió.

"Mi hermano era funcionario de un banco de Andorra, no era ni jerarca ni gerente, ni nada. Era un tercer escalón y no tenía ni capacidad de abrir cuentas. Es una injusticia que lo citen de este modo compulsivo; no cometió ninguna ilicitud. Es un muchacho serio y decente", señaló.

Precisamente, Julio María Sanguinetti está a favor de que su país le conceda a Alan García el pedido de asilo político. En una demostración de apoyo, este viernes el ex presidente uruguayo sostuvo un encuentro en Montevideo con cuatro congresistas apristas que llegaron para abogar por el asilo político en beneficio de García.