Martín Vizcarra: “Tenemos que buscar el desarrollo de Cajamarca”

“Tenemos que buscar el desarrollo de la región, no puede ser que la mitad de la región de Cajamarca esté en condición de pobreza, y para eso tenemos que aprovechar todo su potencial, en todos los sectores económicos productivos, sin descartar ninguno de ellos”, expresó el presidente Martín Vizcarra en su visita a la ciudad de Cajamarca.

Vizcarra llegó a Cajamarca alrededor de las ocho de la mañana e inmediatamente abordó un helicóptero para inspeccionar un puente en la localidad de Choropampa, comprobando que está en su etapa final; luego presidió un breve mitin en la plaza de armas del distrito de Jesús, y tras culminar este se encaminó al Colegio de Alto Rendimiento (COAR), que funciona en un local prestado, comprometiéndose a construir uno el próximo año en un paquete de doce colegios.

Sin perder tiempo se reunió con unos 60 alcaldes electos para afinar los criterios con el Gobierno nacional, escuchando la participación de tres de ellos, recordándoles que estas reuniones no se realizaban desde 1980.

Acompañado del ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, retornó a Lima a las 3:00 p.m.

Contra la corrupción

No hay idea, sostuvo Vizcarra, de lo que estamos dejando de hacer por ser permisivos con la corrupción, si solamente recuperamos los diez mil millones de soles que se pierden anualmente, por la corrupción, logramos que el Perú cambie, pero para eso necesitamos el compromiso decidido de todos y no es que digamos la corrupción fuera y se va, la corrupción está enquistada, está en las mismas instituciones que los alcaldes van a asumir, sacarla es una tarea sumamente compleja, que amerita no solamente principios sino firmeza, fuerza, porque por querer sacar a la corrupción les van a decir que ustedes son corruptos, es la defensa más fácil, querer involucrar a las nuevas autoridades.