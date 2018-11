García Belaunde defiende informe Lava Jato: “Hemos encontrado bastante”

Lo defiende. En medio de la polémica por el asilo diplomático que solicitó Alan García a Uruguay, muchos han puesto la atención en la comisión Lava Jato, grupo de trabajo del Congreso que excluyó al lider aprista por supuestamente no haber encontrado pruebas en su contra.

Al respecto, uno de los integrantes de esta comisión, el congresista de Acción Popular, Victor Andrés García Belaunde dijo que el informe de la comisión Lava Jato si detalla los sobre costos de algunas obras durante la gestión de Alan García que no fueron encontrados por otras comisiones anteriores.

"La comisión del la 2008 no le encontró nada, incluso votaron a favor de su archivo. La megacomisión , esa si gastó mucho dinero, estuvo cinco años y no encontraron nada. Por lo tanto, a comisión Lava Jato, dentro de las limitaciones que ha tenido, ha encontrado bastante", señaló en entrevista a RPP.

Victor Andrés García Belaunde dijo que la no inclusión de Alan García en el informe Lava Jato es por responsabilidad del fujimorismo y la bancada del Apra. "En el Pleno, el fujimorismo y el Apra no quiso incluir a García. No podemos tirar abajo un trabajo inmenso por la exclusión de Alan García", sentenció.