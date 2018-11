Salvador Heresi: "Gilbert Violeta ha tenido que renunciar a la vocería de PPK por errores que ha cometido"

En un enlace telefónico con Canal N, el exministro de Justicia, Salvador Heresi, tuvo duros comentarios en contra de Gilbert Violeta, quien durante una entrevista en el mismo canal, dijo que la salida de la bancada del exministro de Justicia estuvo motivada por discrepancias en la conducción. En palabras de Violeta: "En todo grupo siempre hay ambiciones, celos, envidia. No voy a entrar en el detalle de eso. Cuando yo les he dicho a mis colegas, si alguien tenía algún cuestionamiento conmigo, me lo dice: ¿Gilbert puedes dejar la vocería del partido? Acá está, le pongo un lazo de regalo y te lo entrego".

Heresi no demoró en contestar: "Lo veo muy exaltado a Gilbert Violeta. Entiendo que él ha tenido que renunciar a la vocería de la bancada de Peruanos Por el Kambio por errores que ha cometido en la conducción de la bancada y que han sido una serie de críticas, no solo de mi parte, sino de varios congresistas renunciantes y no renunciantes de la bancada. [...] Quiero recordar que el señor Pedro Pablo Kuzcynski sabe de nuestro trabajo y del trabajo que se ha realizado a lo largo y ancho del país cientos de militantes para formar un partido político que requiere de un trabajo instituciones y de reingeniería

En otro momento, Heresi dejó un claro mensaje. "El señor Gilbert Violeta por las acusaciones de cupos, hay cosas por las que sí tiene que responder por la contratación de un señor que está preso, que se apellida Cavassa, y que todos conocemos su trayectoria, en la campaña electoral de Pedro Pablo Kuzcynski, donde él fue jefe de campaña. Yo estoy hablando que el partido tiene que hacer un deslinde claro con la corrupción y tiene que hacer una refundación".

Todo esto habría sido provocado luego de que Gilbert Violeta acusara al parlamentario de tener intenciones de quedarse con la presidencia del partido. "Se lo digo al Salvador Heresi, que está criticando cincuenta cosas del partido y que es Secretario General del partido y quiere tomar la presidencia del partido, ahí está. Yo no voy a pelear porque para mí los cargos no hacen a las personas. Si yo quiero hacer política en este país, lo voy hacer y no necesito ser presidente del partido, ni congresista, ni vocero. |...] Si el señor quiere tomar la presidencia del partido, Salvador, tómala.", manifestó.

Respuesta de Salvador Heresi a Gilbert Violeta en enlace telefónico.