Torres sobre Jorge Yoshiyama: "Si existen responsables, que se aplique la ley"

El presidente del Comité de Emergencia de Fuerza Popular, Miguel Torres, habló acerca de las declaraciones vertidas por Jorge Yoshiyama Sasaki confirmando que sí buscó aportantes falsos en la campaña presidencial de Fuerza 2011. Estas revelaciones fueron confirmadas en la audiencia de este martes en la Sala Penal Nacional y en presencia del juez Richard Concepción Carhuancho.

Ante ello, el legislador fujimorista destacó desde el Congreso de la República que "si es que existiera algún tipo de responsables, que se aplique la norma o la ley que corresponda". A ello agregó que su manifestación ante la Fiscalía debe ser corroborada, puesto que también declaró sobre su tío, Jaime Yoshiyama Tanaka de que este le entregó alrededor de 800 mil dólares para la campaña de presidencial del 2011 de Keiko Fujimori.

En este sentido también, Torres indicó que "quisiera leer con detenimiento sus declaraciones" y que era importante recalcar que "hacemos votos porque la investigación continúe", pese a que la defensa legal de la investigada por lavado de activos y presa en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, interpuso un recurso fallido de recusación contra el juez Carhuancho para apartarlo del caso.

Asimismo, resaltó que la declaración del Jorge Yoshiyama "en nada toca a la presidenta de Fuerza Popular". No obstante, implica a la cúpula del partido puesto que, minutos después de conocida su confesión, Luis Mejía Lecca intentó detener la audiencia para hablar también con la Fiscalía.

Por último, reiteró en que las declaraciones del sobrino de Jaime Yoshiyama "me preocupan en el sentido de la persona que haya participado en esta operación" y que "vamos a apoyar todo proceso que logre llegar a la verdad". También apuntó que le ha preguntado a la lideresa de FP sobre el caso de aportantes falsos y que "ella me ha asegurado que no ha tenido participación alguna".

Como se recuerda, hasta el momento son dos las personas que han sido privadas de su libertad por recibir aportes ilícitos de la constructora Odebrecht en Fuerza 2011 y son Vicente Silva Checa y Keiko Fujimori.