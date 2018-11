Oracio Pacori exige que atiendan pedido de agendar denuncias contra Chávarry

El grupo de trabajo que preside el fujimorista César Segura, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene más de dos meses las denuncias que se tienen contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarry sin colocarlas en agenda.

En este sentido, el parlamentario de Nuevo Perú, Oracio Pacori, reclamó a través de su cuenta personal de Twitter el continuo aplazamiento alegando que ello "ratifica el blindaje desde del Congreso".

De esta manera, también publicó en sus redes la agenda programada para mañana de la Subcomisión y en ninguno de los diez puntos fijados aparecen las acusaciones contra el titular del Ministerio Público.

Pedido multipartidario no ha sido atendido, @CesarSeguraI decidió no agendar denuncias contra Chavarry, Hinostroza y ex Consejeros. Esta inacción ratifica blindaje desde el Congreso. Chavarry debe dar un paso al costado por la institucionalidad del Ministerio Público. pic.twitter.com/zetjq4klmG