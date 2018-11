Arequipa: Exdirector de la Policía durmió en casa residencial y cómplices en carceletas

Arequipa. El exdirector nacional de la Policía, general (r) Raúl Becerra Velarde, pasó su primera noche de detención preliminar en una vivienda residencial de la urbanización Avidge, ubicada en la calle Los Arces del distrito de Cayma. Junto a otras 13 personas, incluida su pareja Cinthia Tello, fue detenido por la policía y fiscalía de Crimen Organizado el martes último.

Sus cómplices, que también son investigados por el delito de tráfico de menores y abortos, no corrieron con tanta suerte. Fueron internados en las carceletas de cuatro comisarías ubicadas en los distritos de Miraflores y Mariano Melgar.

Trascendió que el inmueble de la manzana E, lote 15, era utilizado como sede de inteligencia del departamento de Crimen Organizado. Según el personal de vigilancia de la urbanización, la casa aún es alquilada por la Policía.

Al ser consultado por el trato desigual que reciben los detenidos en este caso, el jefe de la Macrorregión Policial del Sur, general Walter Ortiz, indicó a través de la oficina de Imagen que son la Fiscalía y el departamento de Crimen Organizado de Lima los que deben responder, pues ellos tienen a su cargo la investigación.

Por su parte, la fiscal de Crimen Organizado, Rosmery Mendoza, respondió lo dicho por el general Ortiz, indicando que es la Policía de Crimen Organizado la que tiene bajo su responsabilidad el resguardo de los detenidos, no la Fiscalía.

"La Fiscalía no determina el lugar de detención. Es el lugar que hayan determinado ellos, pues es una cuestión de seguridad. No puedo confirmar ni negar la situación (si está o no en la casa), no es mi función", dijo.

Aclaró que es labor de las autoridades policiales velar por la seguridad en la investigación, evitando que los detenidos escapen. Si se tratara de víctimas o agraviados, sí sería competencia de la Fiscalía ver su ubicación.

Luego de la detención en la carceleta, el pediatra César Alpaca Esquivel sufrió una descompensación por una afección al corazón. Tuvo que ser trasladado desde la comisaría de El Porvenir (Miraflores) hasta el área de Emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud.

Permaneció internado hasta ayer por la tarde bajo custodia de agentes del SUAT y de Crimen Organizado.