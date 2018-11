Segura sobre caso Chávarry: “Que saquen todos los audios y hacemos una sola sesión”

César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales trató de defenderse de las diversas postergaciones que ha tenido las denuncias contra el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El congresista de Fuerza Popular aseguró que la acumulación de denuncias podría agilizar el caso, pero primero se tendría que "difundir todos los audios".

El parlamentario fujimorista comparó el caso de Pedro Chávarry con el de Alfredo Thorne, quien tendría 36 denuncias constitucionales en su contra y que su secretaría técnica estaría acumulándolas para debatirlo en menos sesiones.

"No solo voy a estar viendo el tema Chavarry, yo tengo que sesionar con el resto. Ahora por qué no le decimos a quien está sacando tantos audios, por qué no sacan de una vez todo y hacemos una sola sesión. Después están criticando porque el caso Hinostroza y CNM se vio en tan largo tiempo y no recuerdan que fueron denuncias tras denuncias por tantos audios y esas denuncias 15 días, 15 días…", dijo Segura en declaraciones a la prensa.

La idea de César Segura es que al conocerse más audios de Pedro Chávarry, se podría dar más denuncias. "Esperemos más tiempo para ver cuántas denuncias más salen contra Chávarry y todas las acumulo, entonces esperemos hasta el próximo año", agregó.

Como se recuerda, la Subcomisión Acusaciones Constitucionales postergó hoy nuevamente la revisión de las denuncias que existen en contra del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Sobre esta última medida, César Segura dijo que se hizo porque hoy había sesión del Pleno.

Ante esta actitud del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Gilbert Violeta, integrante de dicha mesa de trabajo, adelantó que César Segura podría ser censurado si es que no prioriza el caso Chávarry.

“Si no atiende a la exhortación que se está haciendo a pedido de la Comisión Permanente, a través del presidente del Congreso, estaríamos con todos los argumentos justificados para censurar al señor Segura”, dijo.