Mamani le responde a Cuculiza: “Ella ha convivido con la corrupción” [VIDEO]

El congresista Moisés Mamani, no dudó en responderle a la exfujimorista Luisa María Cuculiza, quien hace algunos días se mostró sumamente afectada porque se sintió que Fuerza Popular la cambió por legisladores como el parlamentario autor de los ‘keikovideos’.

"Que me hayan cambiado por (Moisés) Mamani, me duele en el alma. Igual pasa con Yesenia Ponce y otras congresistas que no tienen el fujimorismo en el corazón", comentó Cuculiza.

Ante ello, el legislador fujimorista por Puno precisó que fue a diferencia de ella, quien “convivió con la corrupción”, él quien destapó la corrupción, esto en referencia a los ‘Keikovideos’ que provocaron la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y el desafuero de legisladores, entre ellos Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori.

“Yo simplemente diría es que yo destapé la corrupción, pero no he convivido con la corrupción (…) Ella prácticamente ha convivido con la corrupción, yo he destapado la corrupción (…) [Le cuestionan: Pero, ella convivió en el Gobierno de Alberto Fujimori] Se nota muy claro, con Montesinos, yo no he convivido. ”, enfatizó en diálogo con la prensa.

Sin embargo, recordemos que Luisa María Cuculiza era una de las congresistas más representativas del gobierno de Alberto Fujimori, líder histórico del fujimorismo, e incluso fue ministra de la Mujer.

Como se recuerda, la excongresista Cuculiza fue apartada de Fuerza Popular en diciembre del 2015 durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

"Las reuniones políticas las hacían entre ellos, yo no participaba. Keiko se aisló de mí y de muchos otros congresistas. Eran una cúpula cerrada y uno no podía intervenir. Poco a poco se fue dando este distanciamiento hasta que me dijo 'Lucha, ya no vas más'. Me paralicé y sufrí mucho", contó la exfujimorista.