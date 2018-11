Rosa Bartra sobre Alan García: Ponerse el overol de Odebrecht no lo hace responsable

La fujimorista Rosa María Bartra justificó, una vez más, que el expresidente Alan García no esté incluido en el informe final de la comisión Lava Jato, grupo de trabajo que lideró desde el 2016.

Bartra Barriga señaló que en Lava Jato realizaron investigación a 600 funcionarios, pero que están intentando desviar la atención hacia el exmandatario Alan García. La también congresista aseguró que no hubieron indicios que justifique recomendar una investigación en su contra.

“Toda la investigación no se reduce a dos funcionarios. Hemos investigado a 600 funcionarios. Miremos todo el bosque, por qué nos fijamos en un solo árbol, aún cuando este es el más frondoso”, expresó la fujimorista en RPP Noticias, quien hoy sustenta el informe final de Lava Jato.

Asimismo, dijo que el “ponerse el overol (de Odebrecht) no lo hace responsable” tras cuestionarse que Alan García no haya tenido vínculos con los ejecutivos de la empresa brasileña.

"Nosotros tenemos que ceñirnos al material en la forma de indicio. No podemos imaginar cosas. No podemos decir, como usted lo acaba de decir, 'se ha puesto el overol'. ¿Eso lo hace responsable? No. Nosotros tenemos que ser objetivos", justificó.

La legisladora dijo el trabajo en Lava Jato fue multipartidaria, sin embargo, se le recordó que el fujimorismo y el apra, juntos, han hecho mayoría en la comisión investigadora.

“Este informe es producto de un esfuerzo multipartidario, en el cual todas las fuerzas políticas han tenido la oportunidad de aportar en el proceso de la investigación y en la aprobación de las conclusiones”, justificó. “(...) Han existido decisiones en las que las cuales la votación ha sido unánime y otras en mayoría”, añadió Rosa Bartra.

