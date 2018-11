Pier Figari al juez Concepción Carhuancho: "Llevarme a prisión es un exceso"

No quiere ir a la cárcel. El asesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, consideró que sería un "exceso" que el juez Richard Concepción Carhuancho le dicte 36 meses de prisión preventiva, por presuntamente pertenecer a una organización criminal infiltrada en Fuerza Popular, dedicada a lavar el dinero de Odebrecht para la campaña presidencial del 2011, según la acusación fiscal.

"Es bien desagradable que alguien -porque yo entiendo que su trabajo (del fiscal) es acusar- me acuse de organización criminal, apartada del derecho, enquistada dentro de Fuerza Popular. Creo que lo que está haciendo el Ministerio Público es satanizar a un asesor político en temas de comunicación", dijo Figari al programa Cuarto Poder.

En ese sentido, agregó: "No he hecho nada de lo que se me está acusando. Llevarme a prisión es un exceso. No hay razones para que se me lleve a prisión a mi y a los investigados. Las consecuencias, de quienes más lleva la prisión, es la familia", dijo.

En otro momento, Pier Figari, pidió que no se le califique como "asesor del odio", ya que "no ha sido una persona con odio, con rencor, con venganza, ni nada".

Pier Figari no podía dejar de tocar su postura -como asesor- frente al fiscal José Domingo Pérez (quien solicita su prisión) y sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que tanto pedía defender en el chat 'La Botica'.

"Yo he tenido opinión respecto del fiscal, cuando el fiscal estaba de viaje. Se hablaba de un tema de récord migratorio, pero más allá del doctor Chávarry -a quien no conozco- creo que no era muy elegante -estando en el extranjero- hablar mal de su propio jefe, del terrorismo como una guerrilla, algo así, y con una detenida y él allá dando sus discursos. En ese contexto, creo que cualquier persona que tuviera a su líder político detenido, haría esas observaciones", dijo sobre José Domingo Pérez.

"Es un respaldo político. Hay gente que puede tener un respaldo político hacia otro fiscal o hacia este fiscal es una opinión y un respaldo político", agregó sobre Pedro Chávarry.

Asimismo, Pier Figari confirmó que continuará trabajando en Fuerza Popular, ya afirmó que escuchó a Miki Torres, presidente del Comité de Emergencia de Fuerza Popular, comentar que tanto él como Ana Herz continuarán trabajando en el partido naranja.

Además, destacó que no tiene ninguna cuenta pendiente con Kenji Fujimori, pese a que este señaló que él y Ana Herz habían conspirado para evitar la libertad de su padre, Alberto Fujimori.